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Путин поставил условие транзита газа через Украину
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Путин назвал условие транзита газа через Украину 

Рамблер 4 часа назад
Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть предложения Украины об использовании ее газотранспортной системы, если она докажет ее преимущества, передает РБК.
По мнению Путина, проект «Северный поток-2» не станет альтернативой транзиту газа через Украину, если Киев сможет доказать его преимущества.
При этом российский президент отметил, что «Северный поток-2» является не политическим проектом, а экономическим.
«Это чисто экономический и более того, чисто коммерческий проект. Участники этого проекта считают свои прибыли и выигрыши экономические от его реализации, и приходят к выводу, что такая реализация целесообразна», — сказал президент по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Путин отметил, что реализация проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» повысит стабильность поставок газа и диверсифицирует их.
«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию длиной более 1200 км, который обеспечит бесперебойные поставки топлива в Европу, минуя транзитные страны. Начало строительства газопровода запланировано на 2018 год.
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