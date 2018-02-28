Путин поставил условие транзита газа через Украину

Путин назвал условие транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть предложения Украины об использовании ее газотранспортной системы, если она докажет ее преимущества, передает РБК.

По мнению Путина, проект «Северный поток-2» не станет альтернативой транзиту газа через Украину, если Киев сможет доказать его преимущества.

При этом российский президент отметил, что «Северный поток-2» является не политическим проектом, а экономическим.

«Это чисто экономический и более того, чисто коммерческий проект. Участники этого проекта считают свои прибыли и выигрыши экономические от его реализации, и приходят к выводу, что такая реализация целесообразна», — сказал президент по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Путин отметил, что реализация проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» повысит стабильность поставок газа и диверсифицирует их.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию длиной более 1200 км, который обеспечит бесперебойные поставки топлива в Европу, минуя транзитные страны. Начало строительства газопровода запланировано на 2018 год.