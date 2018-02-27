Больше половины регионов РФ смогли снизить госдолг

49 российских регионов смогли снизить госдолг в 2017 году

Объем государственного долга в 2017 году сократился в 49 регионах России, в 31 регионе — вырос, в пяти — не изменился, при этом в семи регионах объем госдолга превышает собственные доходы бюджета, свидетельствуют результаты исследования уровня долговой нагрузки регионов, которое подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня"

По данным министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам прошлого года снизился на 1,6% и на 1 января 2018 года составил 2,315 триллиона рублей. Что касается структуры регионального госдолга, то по-прежнему большая часть приходится на бюджетные кредиты. На начало 2018 года доля бюджетных кредитов составила 44% против 42% годом ранее. Хотя количество регионов, в структуре которых бюджетные кредиты составляют более 90% от общего уровня задолженности, сократилось до семи.

Для составления рейтинга субъектов по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в 2017 году, эксперты "РИА Рейтинг" использовали данные Федерального казначейства Минфина РФ о долговых обязательствах и доходах региональных бюджетов. В качестве меры долговой нагрузки применено отношение государственного долга субъекта РФ на 1 января 2018 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за 2017 год.

Общее снижение

Общий уровень долговой нагрузки регионов, свидетельствуют эксперты, продолжается снижаться второй год подряд. Отношение суммарного госдолга регионов на 1 января 2018 года к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2017 года составило 30,5%, что на 3,3 процентных пункта ниже, чем по итогам предыдущего года. Но разброс показателей между регионами велик и варьируется от 0% в Севастополе и Сахалинской области до 225,7% в Мордовии.

Положительные тенденции специалисты фиксируют в 61 российском регионе, и связаны они как с увеличением налоговых и неналоговых доходов, так и с сокращением объема государственного долга. Лидером по положительной динамике стала Астраханская область, где долговая нагрузка сократилась на 38,1 процентных пункта за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 30,9%, а также снижения госдолга на 5,9%. Кроме того, более чем на 20 процентных пунктов долговая нагрузка снизилась в Кемеровской, в Белгородской и в Вологодской областях. В 15 российских регионах долговая нагрузка сократилась на 10-20%.

Уровень долговой нагрузки вырос в 22 субъектах РФ, из них в семи — более чем на 10%. Самый существенный прирост показала Республика Мордовия, нарастив долговое бремя на 49,7 процентных пункта. В Кабардино-Балкарской Республике долговая нагрузка выросла на 39,8 процентных пункта, а в Чукотском автономном округе — на 20,4.

Аутсайдерская семерка

В целом количество регионов, в которых госдолг превышает налоговые и неналоговые доходы бюджета, сократилось с восьми до семи, свидетельствует исследование. Помимо Мордовии, Хакасии, Костромской области и Карелии, которые не первый год входят в замыкающую рейтинг группу, объем госдолга превышает собственные доходы также в Кабардино-Балкарии, Орловской и Псковской областях.

Мордовия продолжает устанавливать антирекорды, и уже не первый год замыкает рейтинг по долговой нагрузке регионов РФ. По данным составителей рейтинга, если годом ранее можно было отметить какие-то позитивные изменения, то по итогам 2017 года найти их не удалось. Долговая нагрузка на региональный бюджет выросла почти на 50 процентных пунктов, при этом объем госдолга увеличился на 24,3%, а налоговые и неналоговые доходы бюджета снизились на 3,1%.

В конце января 2018 года стало известно о том, что из-за высокой долговой нагрузки в Хакасии и Костромской области введено казначейское сопровождение, что должно помочь контролировать региональные расходы. По данным экспертов, фактически это первый практический случай признания неудовлетворительного качества управления региональными финансами, но, по их мнению, данная мера в полной мере не сможет помочь, так как необходимо решать проблему пополнения региональной казны.

Составители рейтинга отмечают, что за прошлый год в Хакасии произошли некоторые позитивные изменения. Во-первых, долговая нагрузка снизилась до 136,4% (-9.1 п.п.). Во-вторых, в долговой структуре произошли заметные изменения. Ранее эксперты отмечали перекос в сторону коммерческих кредитов и облигационных займов, но по итогам 2017 года региональные власти полностью расплатились по коммерческим займам и воспользовались возможностью кредитования по линии Минфина РФ, что в перспективе должно снизить нагрузку на региональный бюджет за счет более низкой стоимости обслуживания таких кредитов. В-третьих, налоговые и неналоговые доходы бюджета выросли на 14,7%, что выше прироста объема республиканского госдолга (+7,6%).

В Костромской области также фиксируют некоторые позитивные изменения: долговая нагрузка снизилась до 135% (-8,3 п.п.) за счет опережающего роста налоговых и неналоговых доходов бюджета (9,4%) относительно роста объема регионального госдолга (+3,1%).

В целом же в 47 регионах РФ государственный долг на 1 января 2018 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в 32 субъектах РФ госдолг превышает 70% собственных доходов. По сравнению с предыдущим годом количество регионов в этой группе сократилось — на 1 января 2017 года в 54 регионах РФ госдолг превышал 50% налоговых и неналоговых доходов, из которых отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам составляло более 70% в 36 регионах.

Смена состава лидеров

По-прежнему в девяти российских регионах эксперты зафиксировали низкий уровень долговой нагрузки, но их состав по сравнению с прошлым годом немного изменился. В Сахалинской области и Севастополе государственный долг по-прежнему отсутствует. В лидирующую группу, где государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов, также входят Тюменская область, Москва, Ленинградская область, Алтайский и Приморский края, Санкт-Петербург, а также Республика Крым, которая заняла место Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Всем регионам в группе, за исключением Санкт-Петербурга, удалось сократить свою долговую нагрузку.

Время возвращать долги

Наступивший год станет годом реструктуризации бюджетных кредитов, выданных регионам в 2015-2017 годах. В зависимости от динамики доходов консолидированных бюджетов для каждого региона изменится срок их погашения, увеличившись на 7-12 лет. Данная мера позволит регионам высвободить ресурсы для покрытия своих бюджетных расходов без наращивания госдолга и снизить уровень дефицита бюджетов, что должно положительно сказаться и на динамике долговой нагрузки. С другой стороны, в 2018 году у регионов не будет возможности кредитоваться за счет средств федерального бюджета, а значит, в отдельных случаях не исключено наращивание доли коммерческих кредитов или облигационных заимствований.

Эксперты "РИА Рейтинг" по итогам 2018 года не ожидают существенного изменения объема государственного долга по сравнению с результатом прошлого года. При этом рост объема налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов не превысит 10%. В таком случае долговая нагрузка составит 28-30% и по сравнению с итогами 2017 года изменится незначительно.