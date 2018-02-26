В Латвии посоветовали банкам не привлекать иностранные вклады

В Минфине Латвии посоветовали банкам не привлекать иностранные вклады

"В наших общих интересах как можно скорее восстановить доверие, и я вижу для этого только одну возможность — резко уменьшить удельный вес вкладов нерезидентов в общем банковском портфеле вкладов", — сказал он. Латвийским банкам нужно перестать привлекать вклады иностранных клиентов, доведя их удельный вес до 20% — так страна сможет восстановить репутацию и вернуть к себе доверие. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия , заявил парламентский секретарь министерства финансов Эдгарс Путра.

Удельный вес вкладов нерезидентов в банках следует снизить примерно до 20%, считает Минфин. Это позволило бы Латвии приблизиться к среднему уровню в ЕС и хорошо аккумулировать и контролировать эти вклады.

На то, чтобы вернуть репутацию Латвии, отметил Путра, по всей вероятности, может потребоваться несколько лет, если не будет новых потрясений.

Объем привлеченных латвийскими банками вкладов иностранных клиентов в 2017 году уменьшился на 12%, или на 1,097 миллиарда евро, — до 8,055 миллиарда, а их удельный вес в общей сумме привлеченных банками Латвии вкладов в конце 2017 года составил 39,7% и стал самым низким за последние годы.

Страну за последние две недели потрясли сразу два скандала с банковской системой. Тринадцатого февраля сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США , заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Из сообщения FinCEN следует, в частности, что банк был связан с оружейной программой КНДР . Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников. В банке обвинения назвали "вопиющей клеветой".

Позже ЕЦБ заявил, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества. После этого руководство АBLV Bank распространило заявление о том, что в ближайшее время кредитная организация будет ликвидирована по "политическим соображениям".