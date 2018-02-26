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В Латвии посоветовали банкам не привлекать иностранные вклады
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В Минфине Латвии посоветовали банкам не привлекать иностранные вклады 

РИА Новости 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Латвийским банкам нужно перестать привлекать вклады иностранных клиентов, доведя их удельный вес до 20% — так страна сможет восстановить репутацию и вернуть к себе доверие. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, заявил парламентский секретарь министерства финансов Эдгарс Путра.
"В наших общих интересах как можно скорее восстановить доверие, и я вижу для этого только одну возможность — резко уменьшить удельный вес вкладов нерезидентов в общем банковском портфеле вкладов", — сказал он.
Удельный вес вкладов нерезидентов в банках следует снизить примерно до 20%, считает Минфин. Это позволило бы Латвии приблизиться к среднему уровню в ЕС и хорошо аккумулировать и контролировать эти вклады.
На то, чтобы вернуть репутацию Латвии, отметил Путра, по всей вероятности, может потребоваться несколько лет, если не будет новых потрясений.
Объем привлеченных латвийскими банками вкладов иностранных клиентов в 2017 году уменьшился на 12%, или на 1,097 миллиарда евро, — до 8,055 миллиарда, а их удельный вес в общей сумме привлеченных банками Латвии вкладов в конце 2017 года составил 39,7% и стал самым низким за последние годы.
Страну за последние две недели потрясли сразу два скандала с банковской системой. Тринадцатого февраля сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Из сообщения FinCEN следует, в частности, что банк был связан с оружейной программой КНДР. Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников. В банке обвинения назвали "вопиющей клеветой".
Позже ЕЦБ заявил, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества. После этого руководство АBLV Bank распространило заявление о том, что в ближайшее время кредитная организация будет ликвидирована по "политическим соображениям".
Спустя несколько дней после того, как Минфин США выпустил заявление по ABLV, в Латвии разгорелся новый скандал — вокруг главы ЦБ страны Илмарса Римшевичса. Его задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки в 100 тысяч евро. Позднее чиновника отпустили под залог в сто тысяч евро. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проверяет сведения о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. В интервью Associated Press банкир заявил, что к вымогательству взяток причастен Римшевичс. Сам Римшевичс это категорически отрицает.
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