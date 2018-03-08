В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газом

«Объем экспорта продолжит расти. Возможно, в следующие пять лет мы станем свидетелями значительного наращивания объемов, наш экспорт СПГ увеличится в четыре раза», — сказал Уортингтон. В ближайшие пять лет США планируют увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в четыре раза. Для этого будут построены новые терминалы. Об этом на полях ежегодной международной конференции по энергетике CERAWee в Хьюстоне (штат Техас) заявил исполнительный директор американской энергетической ассоциации Барри Уортингтон, сообщают РИА Новости.

При этом, как заметил глава энергоассоциации, в настоящее время в США работают всего два экспортных терминала. Планируется построить еще пять или шесть. В ближайшее время должны заработать терминалы компаний Cheniere Energy и Exxon Mobil.

США продолжают увеличивать объем продаваемого СПГ другим странам. В то же время американцы сами покупают газ. 28 января в Бостоне пришвартовался первый танкер с российским СПГ. В начале марта европейские СМИ написали, что самым надежным поставщиком газа в Европу остается Россия.