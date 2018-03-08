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В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газом
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В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газом 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Maritime Connector
В ближайшие пять лет США планируют увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в четыре раза. Для этого будут построены новые терминалы. Об этом на полях ежегодной международной конференции по энергетике CERAWee в Хьюстоне (штат Техас) заявил исполнительный директор американской энергетической ассоциации Барри Уортингтон, сообщают РИА Новости.
«Объем экспорта продолжит расти. Возможно, в следующие пять лет мы станем свидетелями значительного наращивания объемов, наш экспорт СПГ увеличится в четыре раза», — сказал Уортингтон.
При этом, как заметил глава энергоассоциации, в настоящее время в США работают всего два экспортных терминала. Планируется построить еще пять или шесть. В ближайшее время должны заработать терминалы компаний Cheniere Energy и Exxon Mobil.
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США продолжают увеличивать объем продаваемого СПГ другим странам. В то же время американцы сами покупают газ. 28 января в Бостоне пришвартовался первый танкер с российским СПГ. В начале марта европейские СМИ написали, что самым надежным поставщиком газа в Европу остается Россия.
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