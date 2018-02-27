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Найден российский след в венесуэльской криптовалюте
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Найден российский след в венесуэльской криптовалюте 

Lenta.ru 27 февраля 2018
Фото: Политмир
В выпуске национальной венесуэльской криптовалюты принял участие российский стартап Zeus. Как пояснил инвестор стартапа, президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев, компания помогла в налаживании экосистемы для El Petro. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ручьева, стартап Zeus, который представляет собой онлайн-биржу, позволяющую покупать акции международных компаний за криптовалюту, «прошел через платформу Smart Valley».
«Мы в него инвестировали, и он теперь активно развивается на мировом пространстве», — отметил он.
Венесуэла 20 февраля запустила собственную криптовалюту El Petro, которая обеспечена нефтью. Логотипом криптовалюты стал символ, похожий на обозначение знака российского рубля ₽ — горизонтально перечеркнутая буква Р. Позже президент страны Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла в ближайшее время запустит еще одну криптовалюту — «золотой El Petro». По его словам, она будет обеспечена драгоценными металлами.
По данным венесуэльских властей, в ходе предварительных продаж удалось привлечь 735 миллионов долларов. Мадуро заявил, что интерес к венесуэльской криптовалюте проявили Колумбия, Бразилия, Япония, Китай и Испания.
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