Найден российский след в венесуэльской криптовалюте

В выпуске национальной венесуэльской криптовалюты принял участие российский стартап Zeus. Как пояснил инвестор стартапа, президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев , компания помогла в налаживании экосистемы для El Petro. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ручьева, стартап Zeus, который представляет собой онлайн-биржу, позволяющую покупать акции международных компаний за криптовалюту, «прошел через платформу Smart Valley».

«Мы в него инвестировали, и он теперь активно развивается на мировом пространстве», — отметил он.

Венесуэла 20 февраля запустила собственную криптовалюту El Petro, которая обеспечена нефтью. Логотипом криптовалюты стал символ, похожий на обозначение знака российского рубля ₽ — горизонтально перечеркнутая буква Р. Позже президент страны Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла в ближайшее время запустит еще одну криптовалюту — «золотой El Petro». По его словам, она будет обеспечена драгоценными металлами.