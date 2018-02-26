Не весна, а оттепель: рубль растет, но это временно

Последнюю неделю февраля рубль начал с роста. В пользу рубля — недавнее повышение суверенного рейтинга России и налоговый период. В ближайшее время доллар может упасть до 55 рублей, однако такой курс вряд ли долго продержится, комментируют эксперты.

На открытии торгов в понедельник курс евро упал ниже отметки в 69 рублей, а курс доллара — ниже 56 рублей. При этом в первую минуту торгов обе валюты потеряли по одному проценту стоимости. По данным на 13.07 МСК на московской бирже курс доллара составлял 55,90 рубля (-0,61%), курс евро — 69,02 рублей (-0,62%).

По словам главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, есть две основные причины укрепления рубля. Это повышение рейтинга России агентством Standard & Poor's до инвестиционного и цены на нефть около $67 долларов за баррель.

«Теперь с учетом того, что инвестиционный рейтинг у России будет от двух международных агентств (инвестиционный рейтинг у нашей страны также у агентства Fitch — «Газета.Ru») — российские суверенные облигации будут включены в международные индексы облигаций, что приведет к увеличению притока средств инвесторов на российский рынок», — комментирует Владимир Тихомиров. В прошедшую субботу 24 февраля агентство S&P вывело суверенный рейтинг России из «мусорной» категории, где страна находилась с 2014 года.

Несколько миллиардов долларов могут влиться в российский рынок только на основании повышения суверенного рейтинга и включения российских бумаг в различные индексы, предполагает Иван Карякин, инвестиционный аналитик Global FX.

Кроме того, повышение кредитного рейтинга России эксперты восприняли как еще одну гарантию того, что санкции на российский госдолг вводиться не будут, а значит, в него можно продолжать вкладывать, отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов

Российский долг пользуется большим спросом у иностранцев, поскольку процентная ставка по отечественным бумагам выше, чем по облигациям западных стран. Номинальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ), принадлежащих нерезидентам на 1 декабря 2017 прошлого года, по данным ЦБ, составил 2,183 трлн рублей — это 32,1% от общего ОФЗ.

Как указывали эксперты, массовый выход иностранцев из ОФЗ в доллары мог спровоцировать сильное ослабление рубля. Но в начале февраля стало известно о том, что Минфин США считает введение таких ограничений опасными для собственной экономики. Как пояснил «Газете.Ru» замминистра финансов Сергей Сторчак , выводы в аналитическом документе США были сделаны однозначные: российский долговой рынок встроен в глобальный рынок, поэтому ограничения на операции, на долговом рынке РФ, будет иметь отрицательные последствия для глобального рынка.

Помогают рублю укрепляться и цены на нефть. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на 13.25 МСК повысилась до $66,95. По словам экспертов, это произошло на фоне заявлений Саудовской Аравии о том, что королевство продолжит ограничивать экспорт нефти.

«26 февраля должны произойти выплаты по НДПИ и 28 февраля по налогу на прибыль. В связи с короткой рабочей неделей, экспортеры обменивали валютную выручку в сжатые сроки, что и послужило причиной стойкости рубля — по предварительным данным сумма НДПИ могла составить порядка 486 млрд рублей», — говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ. Также толкают курс рубля вверх уплата налогов. Как поясняет Владимир Тихомиров, в конце каждого месяца спрос на рубли повышается в связи с налоговым периодом, так что это происходит и сейчас.

Однако, по мнению Владимира Тихомирова, с учетом значительного профицита рублевой ликвидности в банковской системе, спрос на рубли не оказывает сильного влияния на курс, как это было ранее: курс рубля главным образом определяется другими факторами — это цены на нефть и прогнозы изменения денежной политики мировыми банками.

Впрочем, эйфория рубля вряд ли продлится долго, предупреждают эксперты.

«Регуляторы в лице Минфина и Центробанка не заинтересованы в укреплении национальной валюты за пределом уровня 55 рублей за доллар: иначе инфляция, которую так тщательно таргетировали, может перерасти в дефляцию, а это при сырьевом характере нашей экономики будет крайне неустойчивым положением», — комментирует генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

К тому же, как предупреждает Тихомиров, есть риск, что рынки недооценивают вероятность более значительного повышения ставок ФРС ЕЦБ , а это может спровоцировать коррекцию на рынке и отток средств из ОФЗ.

«Рублю будет очень сложно укрепляться дальше без выхода цен на нефть на новые годовые максимумы, что в текущий момент выглядит маловероятным. В ближайшие месяцы мы ожидаем стабилизации нефти марки Brent в районе 60 — 70 долларов, что приведет к краткосрочному ослаблению доллара, который уйдет в район 55 рублей за единицу американской валюты, с последующим его восстановлением в район 57 — 59 рублей», — прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». В целом, по прогнозу эксперта, в течение 2018 года в среднем рубль будет стоить 56,3 рублей за доллар, а к концу года курс может составить 57,8 рублей за доллар.

При этом повышение кредитного рейтинга России до инвестиционного привело не только к укреплению рубля.

Новые рекорды ставит и российский фондовый рынок. Фондовый рынок в начале торгов обновил исторические максимумы. По данным на 13.26 МСК индекс ММВБ вырос почти на 1% и составил 2355 пунктов. Индекс РТС поднялся более чем на 2% и составил 1327 пунктов.