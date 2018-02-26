Ситуация в Венесуэле может вызвать скачок нефтяных цен

Ситуация в Венесуэле может подтолкнуть нефтяные цены наверх

“Ситуация в Венесуэле критическая и может еще больше ухудшиться”, — считает Виктор Сперандео из EAM Partners. «В стране начнется хаос, и добыча нефти станет невозможной», — добавил он. Инвесторам на нефтяном рынке следует пристально следить за ситуацией в Венесуэле . Предстоящие выборы и перспектива введения санкций со стороны США , вероятно, приведут к резкому ухудшению ситуации в нефтегазовом секторе страны, как минимум на время. Если худшее реализуется, весьма вероятно до лета, можно ожидать скачка нефтяных цен в пределах 10 долларов за баррель, сообщает Dow Jones.

Подобный исход может увести котировки Brent в район 75 долларов за баррель против текущего уровня примерно 65 долларов за баррель.

Инвесторам, которые хотят открыть позиции, можно рассмотреть покупку ближайших фьючерсов на нефть Brent на CME. В пятницу котировки завершили сессию на уровне 67,31 доллара за баррель. Еще одним вариантом может стать покупка биржевого фонда United States Brent Oil (BNO), который следует за динамикой фьючерсов Brent. Трейдерам при этом стоит проявлять осторожность, так как рост цен может продлиться лишь несколько дней.

Президентские выборы в Венесуэле назначены на 22 апреля. При этом в стране наблюдается гиперинфляция. По расчетам Стива Ханке , профессора прикладной экономики Университета Джона Хопкинса , годовой уровень инфляции в Венесуэле составил 5 384%. В результате боливар, валюта Венесуэлы, почти обесценилась, а товары первой необходимости стали дефицитом.

Нефтедобыча в Венесуэле, которая ранее была высокой, с 2016 году существенно упала и продолжит снижаться даже в случае отсутствия санкций. Так, в январе добыча составила 1,6 млн баррелей в день против среднего значения 2016 года 2,2 млн баррелей в день, свидетельствовали недавние данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Дальнейшее падение добычи, скажем, до 1 млн баррелей в день, повлияет не только на Венесуэлу, но и на мировой рынок нефти. В прошлом месяце в британском банке Barclays прогнозировали падение нефтедобычи Венесуэлы после июня до 1,35 млн баррелей в день.

Ухудшающееся положение граждан Венесуэлы может стать основным катализатором иностранного вмешательства и борьбы с режимом. "Венесуэльский гуманитарный кризис продолжает усиливаться, голод и очевидное ограничение доступа к медицинской помощи приводят к росту смертности", — говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований

Бедственное положение граждан Венесуэлы, возможно, спровоцирует реакцию со стороны Белого Дома. "Госсекретарь Рекс Тиллерсон считает, что пришло время действовать", — отметил Джо Макмонигл, главный аналитик энергетического подразделения в Hedgeye Risk Management и бывший высокопоставленный чиновник Министерства энергетики США. Иными словами, США постараются найти способ вывести из игры венесуэльского президента Николаса Мадуро . "Мы уже наблюдаем, как соседние (с Венесуэлой) страны готовятся к глобальным изменениям", — добавил он.

Возможное свержение венесуэльского правительства мгновенно повлечет за собой проблемы для плановой экономики страны. Это может привести к падению экономической активности до нулевого уровня, по меньшей, мере, на короткое время, пока не будут проведены необходимые реформы.

"Полное свержение правительства приведет к реальным проблемам в стране, которые будут устранены только после принятия соответствующих мер, — говорит он. — Нефтедобыча может продолжиться, однако продажи нефти будут затруднены, поскольку покупатели не будут знать, с кем имеют дело".

Так или иначе, поставки венесуэльской нефти на мировой рынок будут нарушены.

"Это окажет очень серьезное влияние (на цены), рост которых за короткое время может составить вплоть до 10 долларов за баррель", — отметил Макмонигл.

Перебои с поставками нефти из Венесуэлы окажут лишь косвенное влияние на нефть WTI. Это объясняется тем, что Венесуэла производит тяжелые сорта нефти и, в связи с этим, не составляет непосредственную конкуренцию легкой малосернистой нефти. Проблемы в венесуэльской нефтяной отрасли скорее скажутся на нефти Brent, которая является смесью более тяжелых сортов.

Как долго цены на нефть будут расти? "Около недели или несколько дней", — считает Адам Симински , аналитик CSIS.