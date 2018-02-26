Первый бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

СМИ: первый из «списка Титова» вернулся в Россию

"Ростовского бизнесмена Андрея Каковкина отпустили к семье. Андрей одним из первых подал заявку в "лондонский список", поверил в справедливость российского правосудия и приехал сдаваться", — отметил Титов. Первый предприниматель из "списка Титова ", пожелавший вернуться в Россию и скрывавшийся от российского правосудия в Британии, прибыл в Россию, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Каковкина обвиняют в присвоении 10 млн руб., выданных в качестве займа, которые предприниматель, по мнению следствия, не собирался возвращать. "Однако на денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности", — отметил Титов. Чтобы разрешить это противоречие, Каковкину необходимо вернуться в Москву.

При въезде в Россию предпринимателя арестовали и отправили в ОВД , однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке в следственные органы.

Титов 4 февраля передал президенту Владимиру Путину список предпринимателей, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от российского правосудия в Британии. В список вошли имена 16 российских предпринимателей, готовых вернуться в Россию при определенных условиях.