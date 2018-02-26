Первый бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Первый предприниматель из "списка Титова", пожелавший вернуться в Россию и скрывавшийся от российского правосудия в Британии, прибыл в Россию, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Ростовского бизнесмена Андрея Каковкина отпустили к семье. Андрей одним из первых подал заявку в "лондонский список", поверил в справедливость российского правосудия и приехал сдаваться", — отметил Титов.
Каковкина обвиняют в присвоении 10 млн руб., выданных в качестве займа, которые предприниматель, по мнению следствия, не собирался возвращать. "Однако на денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности", — отметил Титов. Чтобы разрешить это противоречие, Каковкину необходимо вернуться в Москву.
При въезде в Россию предпринимателя арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке в следственные органы.
Титов 4 февраля передал президенту Владимиру Путину список предпринимателей, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от российского правосудия в Британии. В список вошли имена 16 российских предпринимателей, готовых вернуться в Россию при определенных условиях.
В списке указаны Шматко Алексей Игоревич (Пенза), Петров Евгений Геннадьевич (Комсомольск-на-Амуре), Кильдигушев Азамат Халисович (Уфа), Капчук Сергей Александрович (Екатеринбург), Трефилова Г. Ю. (Москва), Делис Александр Петрович (Нижний Новгород), Власюк Павел Борисович (Нижний Новгород), Байгушев Александр Николаевич (Нижний Новгород), Рыжов Евгений Валерьевич (Москва), Ламаш Виктор Александрович (Москва), Кураев Леонид Николаевич (Калужская область), Бажанов Алексей Анатольевич (Москва), Каковкин Андрей Станиславович (Ростов-на-Дону), Дюльгеров Константин Иванович (Нижневартовск), Зюзин Владимир Геннадьевич (Санкт-Петербург), Дякун Василий Васильевич (Омск).
Предприниматели, обращения которых изложены на 80 листах, просят обратить внимание на то, что они вынужденно находятся вне России, хотят вернуться, развивать российскую экономику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 февраля подтвердил, что список от Титова поступил в Кремль и будет изучен во взаимодействии с силовыми структурами.