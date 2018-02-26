«Протрезвели от мороза»: российский газ для Европы незаменим

«Протрезвели от мороза»: холода вновь доказали Европе незаменимость российского газа

Игорь Юшков. "Февраль и март для отопительного сезона в Европе всегда были и остаются самыми проблемными месяцами — к этому времени запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) близки к нулю. И если в декабре-январе Европа живет относительно спокойно, так как топливо поступает равномерно как по трубопроводам, так и из ПХГ, то уже к середине февраля приходится нервничать. Свободно лавировать объемами в зависимости от температуры воздуха на улице и потребностей уже не получается. Февраль-март делают Европу полностью зависимой от поставок по "трубе". И приходится идти на различные хитрости, чтобы не замерзнуть. Показательный случай был зимой 2012-2013 годов, когда ЕС разрешил "Газпрому" полностью загрузить продолжение "Северного потока" в Европе. То есть забыли о требованиях собственного Третьего энергопакета, разрешающего России загружать мощность только наполовину, и назвали это испытаниями газопровода. Изначально предполагалось, что "испытывать" будут неделю, но морозы затянулись — в итоге Европа обогревалась российским газом, поставляемым по максимуму, аж до апреля", — отмечает специалист. Сильное похолодание, которое в Европе прозвали "Зверем с Востока", привели к установке "Газпромом" нового рекорда поставок газа за рубеж. О том, почему лишь топливо из РФ в очередной раз спасло регион от вымерзания, ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

"Европе не хватает газа, запасы ПХГ практически исчерпаны. Где экстренно взять дополнительные объемы? Если заказывать сжиженный природный газ (СПГ), то самые первые партии танкерами из Катара через Суэцкий канал придут не раньше, чем через неделю. Остальная логистика и того "медленнее" — транспортные суда приходят через месяц-другой. Но тепло нужно сегодня — морозы аномальные. Кроме российских, в Европу трубопроводами поставляют газ Алжир и Норвегия. Но эти две страны физически не могут повысить поставки. Норвегия отработала привычные месторождения, и теперь ей нужно открывать новые проекты в северных морях, а себестоимость добычи там намного выше. В Алжире свои проблемы. Потому эти страны предпочитают по максимуму отправлять свое топливо на азиатские рынки СПГ, где за него заплатят намного больше. Альтернатив у ЕС российской "трубе" просто не остается", — считает эксперт. Амбиции лечатся морозом "Газпром" в минувшие выходные установил новый рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье. Причем пик зафиксирован в выходной день — в субботу — когда потребление газа иностранными покупателями традиционно снижается до минимума за неделю. Экспорт вырос из-за сильного похолодания, которое в ЕС прозвали "Зверем с Востока" (Beast from the East). За сутки РФ отправила 655,2 млн кубометров, перекрыв предыдущий рекорд, установленный 23 февраля, на 2,4 млн "кубов".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал: в 2017 году холдинг увеличил добычу газа по сравнению с 2016 годом на 12,4% — до 472 млрд кубометров, а экспорт газа в Европу — на 8,1%, до 193,6 млрд кубометров. Рекордный объем ушел в Германию — 53,4 млрд "кубов" — рост на 7,1%. Исторический максимум зафиксирован и в Австрии, где закупка выросла на 40%, до 8,5 млрд кубометров, а также в Нидерландах — 4,6 млрд (рост на 9,7%). Еще один рекорд "Газпром" поставил в Дании: рост на 1,9% к максимальному показателю 2016 года — до 1,75 млрд "кубов".

Компания BP в энергетическом прогнозе объявила, что Россия станет крупнейшим мировым экспортером первичных энергоресурсов к 2040 году. То есть РФ будет обеспечивать 14 процентов всего мирового рынка производства нефти и газа. Доля российского газа на Европейском рынке при этом вырастет до 50%. Уже сейчас она составляет около 40%, то есть несбыточным этот прогноз назвать невозможно.

Wikipedia.org / CC BY 2.0 // Поставки СПГ танкерами для Европы очень дорогие и неприемлемо медленные