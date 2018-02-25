Вечный должник Запада: чем расплатится Украина

Госдолг Украины превысил 2,1 трлн гривен и уже приблизился к 80% ВВП. На обслуживание внешних кредитов страна ежегодно тратит $4,7 млрд — почти в полтора раза больше, чем страна рассчитывает получить от МВФ в этом году. На фоне забуксовавших реформ и высокого уровня коррупции кредиторы не торопятся помогать Украине, зато все чаще стали напоминать, что по долгам нужно платить.

Государственный долг Украины превысил 2 трлн гривен и это не предел.

«Безусловно, государственный гарантированный долг на самом деле уже достигает триллионов. На сегодняшний день, а именно по состоянию на 1 января 2018 года, он составил немногим более 2 трлн, а именно 2,14 трлн гривен ($77,7 млрд)», — заявила на этой неделе председатель государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз.

Только Международному валютному фонду (МВФ) украинские Нацбанк и Министерство финансов должны $12,1 млрд

Текущая ситуация, когда госдолг перевалил за $77 млрд, не сулит украинской экономике и ее бюджету ничего хорошего кроме проблем с кредиторами и запуска неконтролируемого механизма по разгону инфляции, отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко

Величина госдолга негативно скажется и на инвестиционной привлекательности страны, и на плановых показателях по стабилизации роста ВВП — за 2017 год он составил лишь 2,1%, что мало увязывается с инфляцией в 13,7%.

Согласно Программе управления государственным долгом, в этом году Украина должна выплатить МВФ порядка 44 млрд гривен. Помимо этого, необходимо погасить перед МБРР — 8,3 млрд гривен и перед ЕБРР — 3,8 млрд гривен.

Объем платежей по обслуживанию госдолга на 2018 год прогнозируется в сумме 130,2 млрд гривен, из которых 79,34 млрд гривен (60,9%) — платежи по внутреннему долгу, 50,860 млрд гривен (39,1%) — платежи по внешним долгам, отмечают «Украинские новости».

Министерство финансов страны ранее отмечало, что в 2018 году Украина должна выплатить около $6,3 млрд госдолга, из них около $1,6 млрд — МВФ.

Тяжелое наследие

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на прошлой неделе заявил, что большую часть внешнего долга нарастила предыдущая власть.

«Я уже недавно сказал: не мы их брали. Но наше задание — заработать деньги в бюджет и вернуть эти долги, потому что мы хотим построить успешную страну… С 2007 по 2014 год Украина нарастила долг с 14 миллиардов до 60, 46 миллиардов долларов. И в трудные часы мы нарастили только 5 миллиардов. Мы нарастили только 5 миллиардов, хотя приняли 60», — добавил премьер.

По всей видимости, премьер берет в расчет только долг перед МВФ, хотя и он больше обозначенных премьером параметров.

В марте 2015 года МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины на $17,5 млрд В рамках программы страна уже получила от фонда четыре транша на общую сумму $8,7 млрд Нацбанк ранее заявлял, что в 2018 году рассчитывает получить еще два транша кредита на сумму $3-3,5 млрд, однако из-за пробуксовки реформ выделение новых траншей все время откладывается.

Слюз также отмечала, что еще два года назад — 1 января 2016 года — госдолг страны составлял 1 трлн 600 млрд гривен ($59 млрд по текущему курсу). В конце 2013 года долг Украины был в 4 раза меньше нынешнего — порядка 580 млрд гривен.

Между тем, МВФ ранее подсчитал, что отношение долга Украины к ВВП уже достигает 82%, и в этом году уже может достичь 90%.

«За 2017 год госдолг Украины вырос еще на 11% по сравнению с 2016-м. Ежегодно на обслуживание кредитов страна тратит 4% ВВП. Долговая кабала ставит крест на экономической независимости», — написал в своём микроблоге Twitter лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Счет перед Москвой

Помимо прочего, Украина уже в этом году, скорее всего, столкнется с необходимостью расплачиваться по долгам с Россией.

В 2013 году президент Украины Виктор Янукович договорился с Россией о выделении кредита на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. После этого первая часть этих облигаций на сумму $3 млрд была размещена на Ирландской фондовой бирже, и ее выкупила Россия. Однако в декабре 2015 года новые власти ввели мораторий на выплату долга перед Россией. Минфин России в ответ направил иск в Высокий суд Лондона и в марте прошлого года выиграл его.

В настоящее время это дело рассматривается в лондонском Апелляционном суде. В Минфине РФ ожидают решения по иску против Украины в ближайшие месяцы.

«Суд скоро закончится, мы уже ждем финальное решение, а там посмотрим», — сказал в недавнем интервью «Газете.Ru» замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Очень высокая вероятность того, что суд вынесет решение в пользу России, отмечает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов . Как правило, самые сильные доказательства своей позиции предъявляют в первой инстанции, и ситуации, когда в апелляции находится что-то новое, очень редко встречаются.

Если суд вынесет решение в пользу России, то Украина должна будет начать выплаты в самое ближайшее время, добавляет юрист.

Однако пока в нынешнем прогнозе по росту госдолга Украины сценарий проигрыша в суде по иску России не учитывается. А при наличии большого объема задолженности перед другими кредиторами и неясной ситуации с очередным траншем МВФ, спешить рассчитаться с Москвой Киев точно не будет.

«Украина может попробовать не платить по решению суда, поскольку на государственное имущество за рубежом распространяется государственный иммунитет, и взыскать крупную сумму денег за счет такого имущества в других странах всегда сложно. Однако в данном случае Россия явно планирует предпринять все возможные шаги для взыскания долга, и отказ Украины платить может лишь отсрочить взыскание, но не предотвратить его. Кроме того, отказ платить в любом случае потребует от Украины серьезных расходов на защиту своего имущества в других странах от попыток обращения на него взыскания», — комментирует Алексей Панич, партнер Herbert Smith Freehills.

Крест на незалежности

«Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки», — признал Гройсман. Ежегодно на обслуживание внешних долгов Украина тратит 130 млрд гривен ($4,8 млрд) в год.

По подсчетам местных экономистов, если Киев все же получит в этом году транш от МВФ на $1,9 млрд, то с учетом необходимости выплатить самому фонду $2,4 млрд, страна в конечном итоге останется в минусе.

Да и с этими выплатами МВФ не торопится. Чиновники в Киеве все чаще говорят, что в первом квартале помощи от фонда Киев, скорее всего, не дождется. Медлит и ЕС с предоставлением ранее одобренного Украине кредита на 600 млн евро.

Главная причина — критика украинского правительства за остановку процесса реформ и высокий уровень коррупции.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Петр Порошенко попытался обсудить этот вопрос главой МВФ Кристин Лагард . Та заверила его, что помогать Украине фонд будет и дальше. Однако отказываться от своих требований чиновники МВФ не намерены.

Февральская миссия фонда на Украину также не принесла правительству страны долгожданного одобрения нового займа.

«Была насыщенная неделя. Обсуждали несколько вопросов. По некоторым вопросам продвинулись достаточно активно. По некоторым, например, Антикоррупционному суду, энергетической реформе — есть определенный прогресс, но окончательная договоренность не была достигнута», — признал министр финансов Александр Данилюк.

Украинские власти, при сохранении текущей позиции по недостаточному выполнению обязательных требований европейцев, рискуют и дальше остаться без следующей финансовой помощи от МВФ, отмечает Яковенко. Учитывая раскол политических мнений на Украине, решение по антикоррупционному суду может быть и вовсе не принято, поскольку с его применением теневой сектор экономики страны будет парализован, а это не выгодно действующей власти, добавляет эксперт.

На этой неделе Всемирный банк направил обращение украинским властям с напоминанием о необходимости своевременного погашения долгов.

Вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер отметил, что если Украина не сможет исполнять свои долговые обязательства, то она потеряет возможности для привлечения кредитов. При этом Мюллер в интервью изданию «Зеркало недели» заверил, что «сохраняет оптимизм по поводу того, что Украина сможет погасить все ранее накопленные долги».

По подсчетам регулятора, с 2018 по 2020 годы правительство и Национальный банк Украины должны выплатить по внешним долгам более $16 млрд, а пик выплат приходится на 2019-2020 гг.

«Не нужно накапливать долги, потому что в будущем часть доходов государства уйдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга — это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов», — подчеркнул Мюллер.

Проблему можно сформулировать так: задолженность Украины растет быстрее, чем экономика, чем производительность труда, поэтому рассчитаться с этими долгами будет невозможно, и МВФ, скорее всего, это понимает, но у него другие цели — политические, обращает внимание управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жаркий.

Поэтому фонд будет манипулировать властями Украины, добиваясь реформ и стараясь соблюсти баланс между разрушительной силой этих реформ, объемом долга и устойчивостью нынешней власти в Украине, полагает эксперт.