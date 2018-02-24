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Россия выбралась из «мусорной категории»
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Россия выбралась из «мусорной категории» рейтингов S&P и Fitch 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Туда страна попала три года назад, когда агентства понизили российский суверенный рейтинг в иностранной валюте до спекулятивного уровня
Суверенный рейтинг России больше не мусорный. Об этом заявили сразу два ведущих рейтинговых агентства — S&P и Fitch. S&P повысил суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня (BBB-) со стабильным прогнозом. Fitch не стал повышать рейтинг, а в очередной раз подтвердил тоже BBB— с позитивным прогнозом по итогам пересмотра.
Аналитики Fitch отмечают «сильный суверенный баланс, надежные внешние факторы и улучшение экономической политики в отношении макроэкономических показателей». При этом агентство указывает на «структурные слабости» — такие как зависимость от сырьевых товаров, управленческие риски и геополитические противоречия. В S&P, в свою очередь, также говорят, что Россия продемонстрировала приверженность консервативной макроэкономической политике, а гибкий обменный курс позволит экономике справиться с шоками, которые могут быть вызваны ужесточением санкций и снижением цен на сырьевые товары. S&P также выделяет скачок России в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка (Doing Business) со 120-й позиции несколько лет назад до 35-й.
При этом агентство прогнозирует низкие темпы роста экономики —до 1,8% на фоне неблагоприятной демографии (старение населения, сокращение трудоспособного населения) и слабой производительности труда.
Россия находилась в «мусорной» категории три года, когда S&P и Moody’s понизили российский суверенный рейтинг в иностранной валюте до спекулятивного уровня. Напоминает профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.
Иван Родионов, профессор Высшей школы экономики:
«Все-таки нам понизили, пора и повысить. При этом, что значит этот рейтинг? Это значит, что для ряда институциональных инвесторов, например, тем, которые управляют деньгами пенсионных или страховых фондов, можно вкладывать в российские активы больше, меньше или вообще нельзя вкладывать. С этой точки зрения, повышение рейтинга означает, что возможности привлечения зарубежных инвестиций, не прямых, а коротких, существенно вырастет, соответственно, это будет какое-то оживление рынка ценных бумаг — и акций, и облигаций российских, в принципе, это всегда полезно. При этом основная проблема, которая у нас есть и которая этим повышением не решается, заключается в том, что наши крупные государственные банки опять лишили права привлекать средства за рубежом. На самом деле это значит, что доступность кредитных ресурсов, которые дешевле, чем отечественные, с изменением рейтинга не изменится, как их не было, так их и не будет».
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал повышение суверенного рейтинга до инвестиционного уровня запоздалой реакцией «на успехи российской экономической политики». Министр вместе с тем считает, что выводы S&P и Fitch будут способствовать притоку капитала в российскую экономику. Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин не считает, что потоки будут большими:
— Большая часть тех, кто рассчитывал на повышение рейтинга, они уже пришли. Есть некоторые фонды, которые нуждаются в том, чтобы рейтинг инвестиционного уровня был от двух агентств, признаваемых этими фондами, которые в этом случае могут инвестировать в различные инструменты, в первую очередь, в долговые инструменты страны. И эти фонды действительно могут дополнительные средства разместить в России. Я не думаю, что это будут очень большие средства, поскольку, во-первых, предложение на внутреннем долговом рынке особо мало кого впечатлить сможет, и для полноценных крупных игроков то, что мы хотим и планируем, и то, как мы видим дальнейшее развитие долгового рынка, в первую очередь, государственного, едва ли заставит их существенно увеличить, пересмотреть, расширить открыть значительные лимиты на Россию по той простой причине, что здесь для них катастрофически не хватает объемов и ликвидности.
— Несмотря на то, что ограниченный будет объем, какая сфера более привлекательна для инвесторов?
— Как и прежде, это будет касаться только госдолга, я не думаю, что что-то притечет куда-то кроме государственного долга РФ. ​
Глава Минфина Антон Силуанов назвал решения ведущих рейтинговых агентств логичным и ожидаемым.
«С учетом прогнозов социально-экономического развития, бюджетных проектировок, взвешенной фискальной политики Россия уже давно заслуживала инвестиционного рейтинга», — сказал министр.
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