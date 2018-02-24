Россия встретила беглого бизнесмена арестом

Россия встретила первого беглого бизнесмена из «списка Титова» арестом

Первый из собравшихся возвращаться в Россию «лондонских сидельцев» Андрей Каковкин угодил в изолятор временного содержания, правда ненадолго.

Скрывавшийся за границей ростовский бизнесмен Андрей Каковкин был арестован и помещен в изолятор временного содержания по приезде в Россию. Каковкин находится в федеральном розыске по обвинению в присвоении 10 миллионов рублей заемных средств. Благодаря вмешательству уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова , общался с полицией Каковкин всего лишь несколько часов.

«Вчера ростовского бизнесмена Андрея Каковкина отпустили к семье. Андрей одним из первых подал заявку в «лондонский список», поверил в справедливость российского правосудия и приехал сдаваться. На денежные средства Андрея Каковкина был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности. Чтобы разрешить это противоречие, Андрею необходимо было вернуться в Россию», — прокомментировал Борис Титов на своей странице в Facebook.

«Нам удалось сделать так, чтобы первую свою ночь, да и последующие до суда тоже, человек провел не в тюремной камере, а со своей семье. Мы рады, что человек дома, отмечает 23 февраля. Он поверил в то, что сможет защитить свою честь и достоинство в суде, не отбывая при этом наказание в СИЗО . То, что пресса называет моим «лондонским списком», работает. Продолжение следует, ждите», — добавил он.

Напомним, Борис Титов провел встречи в Лондоне со скрывающимися от уголовного преследования российскими бизнесменами, пытаясь уговорить их вернуться вместе со своими капиталами на Родину. По итогам этих встреч и был составлен «список Титова», в котором значится 16 имен, в том числе Каковкин.

По информации РИА Новости, подельник Каковкина Александр Баскаков , который не успел сбежать за границу, был осужден на шесть лет за мошенничество и в данный момент отбывает наказание в колонии.