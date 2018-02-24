Силуанов прокомментировал присвоение РФ инвестрейтинга

Силуанов прокомментировал присвоение России инвестрейтинга

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что присвоение России инвестиционного рейтинга "BBB-" является ожидаемым решением и повысит интерес инвесторов к стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Присвоение инвестиционного рейтинга безусловно повысит интерес инвесторов к нашей стране, и не только к вложениям в государственные активы, но и в частный бизнес", — сказал Силуанов. По его словам, такое решение связано с тем, что российская экономика быстро адаптировалась к новым условиям и показывает положительные темпы роста. Министр также отметил, что доля иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг России в последние годы только увеличивалась.

"Это также позволит расширить участие на российском долговом рынке таких консервативных институциональных инвесторов, как иностранные пенсионные фонды и страховые компании, которые ориентируются именно на показатели рейтинг", — добавил Силуанов. Он отметил, что пересмотр рейтинга позитивно скажется на аналогичном повышении рейтингов корпоративных участников рынка и банков и на стоимости их заимствований.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте со спекулятивного "BB+" до "BBB-".