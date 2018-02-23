Инфляция в еврозоне снизилась до 1,3% в январе

Инфляция в еврозоне опустилась до 1,3% в январе 2018 года с 1,4% в декабре прошлого года, свидетельствуют данные Европейского статистического агентства Eurostat.

Как передает собкор Банки.ру Брюсселе , в ЕС инфляция также сократилась на 0,1 п.п. до 1,6% в январе текущего года.

Годом ранее, в январе 2017 года, инфляция составляла 1,8% в еврозоне и 1,7% в ЕС.