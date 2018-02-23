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Инфляция в еврозоне снизилась до 1,3% в январе
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Инфляция в еврозоне снизилась до 1,3% в январе 

Банки.ру 23 февраля 2018
Инфляция в еврозоне опустилась до 1,3% в январе 2018 года с 1,4% в декабре прошлого года, свидетельствуют данные Европейского статистического агентства Eurostat.
Как передает собкор Банки.ру в Брюсселе, в ЕС инфляция также сократилась на 0,1 п.п. до 1,6% в январе текущего года.
Годом ранее, в январе 2017 года, инфляция составляла 1,8% в еврозоне и 1,7% в ЕС.
Самый низкий годовой уровень инфляции в январе был зафиксирован на Кипре (-1,5%), в Греции (0,2%) и Ирландии (0,3%). Самый высокий уровень был зарегистрирован в Литве и Эстонии (3,6%) и Румынии (3,4%). По сравнению с декабрем 2017 года, годовая инфляция упала в 21 стране ЕС, осталась стабильной в одной и выросла в шести.
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