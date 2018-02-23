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В Крыму назвали внутренний роуминг анахронизмом
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В Крыму назвали внутренний роуминг анахронизмом 

РИА Новости 23 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Внутрисетевой роуминг в России является пережитком прошлого, его отмену крымчане и туристы воспримут с воодушевлением, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Глава ФАС Игорь Артемьев 31 января заявил, что не все операторы "большой четверки" "движутся в нужном направлении" по отмене внутрисетевого роуминга в РФ.
"Отмену внутрисетевого роуминга воспримет с воодушевлением вся Россия, потому что роуминг внутри страны — это анахронизм. В Крыму это особенно ярко выражается. Люди перестанут переплачивать за роуминг внутри своей страны", — сказал РИА Новости Волченко.
При этом министр подчеркнул, что среди туристов также существуют нарекания на качество связи.
"Качество покрытия, качество связи, к сожалению, звучит очень часто в жалобах, которые мы получаем на горячую линию, в переписках, на встречах, особенно от туристического бизнеса", — подчеркнул министр.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал ситуацию, при которой жители региона, приезжая, например, в Москву, вынуждены оплачивать мобильную связь по тарифам роуминга, то же касается посещающих полуостров туристов из других регионов РФ. По мнению Аксенова, некоторым операторам связи выгодно считать Крым условно "заграницей", чтобы увеличивать стоимость услуг.
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