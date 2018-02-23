В Крыму назвали внутренний роуминг анахронизмом

Внутрисетевой роуминг в России является пережитком прошлого, его отмену крымчане и туристы воспримут с воодушевлением, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко

Глава ФАС Игорь Артемьев 31 января заявил, что не все операторы "большой четверки" "движутся в нужном направлении" по отмене внутрисетевого роуминга в РФ.

"Отмену внутрисетевого роуминга воспримет с воодушевлением вся Россия, потому что роуминг внутри страны — это анахронизм. В Крыму это особенно ярко выражается. Люди перестанут переплачивать за роуминг внутри своей страны", — сказал РИА Новости Волченко.

При этом министр подчеркнул, что среди туристов также существуют нарекания на качество связи.

"Качество покрытия, качество связи, к сожалению, звучит очень часто в жалобах, которые мы получаем на горячую линию, в переписках, на встречах, особенно от туристического бизнеса", — подчеркнул министр.