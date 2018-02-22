Это все временно. Россия успокоила Белоруссию

«Временные ограничения»: Россельхознадзор приостановил ввоз молока из Белоруссии

Россия установила временные ограничения на ввоз молочной продукции из Белоруссии. Об этом в четверг сообщили в Россельхознадзоре . Запрет в ведомстве объяснили тем, что Минск поставлял небезопасную продукцию. На следующей неделе может состояться двусторонняя встреча для обсуждения проблемы, подчеркнула официальный представитель ведомства Юлия Мелано . RT разбирался, как повлияет на рынок приостановка поставок белорусского молока. Россельхознадзор с 26 февраля 2018 года вводит временные ограничения на поставки в Россию молока и молочной продукции из Белоруссии.

>> Россия ввела ограничения в отношении Белоруссии «Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Под ограничения попали также пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, а также концентрат сывороточного и молочного белка.

При этом, как отметила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, уже на следующей неделе может состояться встреча обеих сторон для обсуждения проблемы. Вне понимания Минска

«Причины закрытия неизвестны. Не понимаем, что произошло. Как можно ввести запрет на всю страну, ведь есть международные процедуры», — цитирует РИА Новости Маринича. В Белоруссии решение Россельхознадзора восприняли с недоумением. Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия страны Леонид Маринич , шаг российской стороны стал для него неожиданностью, так как ранее никаких претензий не поступало.

Вместе с тем в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии подтвердили получение сообщения от российских коллег. На рынке не скажется

«Не считаю, что закрытие белорусских предприятий серьёзно повлияет на ситуацию в России, потому что у нас неплохая сырьевая база, успешно сейчас развивается переработка, а также неплохие объёмы запасов по данным позициям, которые в том числе были закрыты, сосредоточены сейчас на складах. Многие из них в два раза превышают те запасы, которые были в прошлом году», — заявил RT Исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артём Белов. Между тем эксперты подчёркивают, что введение запрета не повлияет на российский рынок, который обладает значительным запасом молочной продукции.

«У нас уровень самообеспечения около 75%, еще порядка 20% нам поставляют наши белорусские братья. И примерно 5% приходится на третьи страны. Честно говоря, не ожидаю, что временные ограничения могут серьёзным образом сказаться на ситуации как в сегменте переработки, так и в сегменте готовой продукции. Думаю, что потребитель происходящее вообще не заметит, на нём это никак не скажется», — заключил эксперт. Обнаружены нарушения Он также добавил, что российские потребители не почувствует никаких изменений, в том числе и в плане цены.

Напомним, во вторник Россельхознадзор ввёл режим усиленного контроля за продукцией семи белорусских предприятий. В четверг к ним прибавилось ещё шесть. Эксперты обнаружили в продукции этих предприятий ветеринарно-санитарные нарушения.

«Если лабораторные экспертизы указывают на нарушение или на несоблюдение ветеринарно-санитарных требований и показателей безопасности, то мы, конечно, вводим санкции в отношении этих предприятий», — пояснила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. На защите российского потребителя Ранее в Россельхознадзоре сообщали, что в ведении подобных ограничений на ввоз продуктов из Белоруссии нет ничего необычного. Ведомство лишь защищает российского потребителя.

Стоит отметить, что Россельхознадзор регулярно устанавливает ограничения, а также водит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий.

В частности, в мае прошлого года Россия выпускала запрет на поставки товаров 34 белорусских предприятий, производящих мясо, рыбу, молоко и корма. Ещё 20 компаниям было разрешено привозить только определённые виды продукции. Помимо этого введён режим усиленного лабораторного контроля в отношении ещё девяти предприятий в связи с выявленными нарушениями норм производства молочной продукции.

Это было связано с заявлениями Россельхознадзора о том, что российские специалисты продолжают выявлять случаи поступления из Белоруссии товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ.

Вместе с тем одновременно были сняты ограничения с девяти предприятий, два из которых занимаются переработкой мяса и поставляют в на российский рынок говядину, а семь — являются молокозаводами.

Несмотря на периодические ужесточения со стороны РФ, её рынок всё равно остаются основным для Белоруссии. Так, в Россию идёт более 90% продуктового экспорта.

Помимо этого белорусский Минсельхозпрод сотрудничает с России в плане пресечению реэкспорта санкционных фруктов и овощей из стран Евросоюза , Канады, Австралии и США.

Помимо Белоруссии Россельхознадзор уличал в нарушениях компании Латвии и Эстонии, специализирующиеся на рыбе. По данным надзорного органа, в 2014 году было выявлено 12 нарушений, а в начале 2015 года — уже четыре. В 15 случаях в пищевой рыбопродукции было зафиксировано превышение предельно допустимого уровня бензопирена.

В связи с этим в 2015 году было принято решение ввести запрет на импорт рыбной продукции из этих стран. Он действовал вплоть до декабря 2017 года, когда Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сочла возможным отменить временные ограничения.