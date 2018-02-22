Белоруссия ответила России

В Белоруссии отреагировали на запрет ввоза молока в Россию

Белоруссия удивлена решением Россельхознадзора запретить с 26 февраля ввоз в РФ молока и отдельных видов молочной продукции из республики, пытается выяснить причины, заявил РИА Новости в четверг первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич

>> Россия ввела ограничения в отношении Белоруссии "Только что прочитали (о решении Россельхознадзора — ред.)… Сейчас выясняем, что побудило (российскую сторону — ред.) к такому решению", — сказал Маринич.

Россельхознадзор ранее в четверг сообщил, что с 26 февраля запрещает поставки в РФ молока и отдельных видов молочной продукции из Белоруссии. Под ограничения, помимо молока, попали: пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, сухие, консервированные и сгущенные сливки; молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки; концентрата сывороточного и молочного белка.