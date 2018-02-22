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Россия ввела ограничения в отношении Белоруссии
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Россия запретила белорусское молоко 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и молочные продукты, сообщается на сайте ведомства. Ограничения вступают в силу с 26 февраля.
Под них попало в том числе сухое молоко и сухие сливки, молочная сыворотка и молочный концентрат.
Ранее 22 февраля Россельхознадзор сообщил о запрете поставок молочных продуктов и мяса с отдельных белорусских предприятий. Такое решение ведомство объяснило обнаруженными в них бактериями и вредными веществами. О полном запрете поставок молока из Белоруссии речи не шло.
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