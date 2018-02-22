Россия ввела ограничения в отношении Белоруссии

Россия запретила белорусское молоко

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и молочные продукты, сообщается на сайте ведомства. Ограничения вступают в силу с 26 февраля.

Под них попало в том числе сухое молоко и сухие сливки, молочная сыворотка и молочный концентрат.

Ранее 22 февраля Россельхознадзор сообщил о запрете поставок молочных продуктов и мяса с отдельных белорусских предприятий. Такое решение ведомство объяснило обнаруженными в них бактериями и вредными веществами. О полном запрете поставок молока из Белоруссии речи не шло.