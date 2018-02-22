Ещё
Цирк с клоунами продают на Avito
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Екатеринбургский цирк с клоунами продают на Avito 

Рамблер 2 часа назад
На сервисе Avito появилось объявление о продаже Екатеринбургского цирка. Согласно тексту объявления, размещенному на портале накануне, цирк «в комплекте с клоунами» продается за 3,8 млрд рублей.
1/7  Разместил объявление некий Игорь. В описании он рассказал историю цирка, перечислил его характеристики и репертуар
Фото:
2/7  «По своей конструкции здание считается одним из лучших в Европе и приспособлено для самых сложных постановок, а его интерьер отделан уральским камнем, — расхваливает здание и администрацию цирка в объявлении продавец. — С января 1994 года директором цирка назначен Народный артист России Анатолий Павлович Марчевский. С этого времени цирк получил второе дыхание»
Фото:
3/7  Кроме видов цирка странное объявление содержит фотографии жутковатых клоунов
Фото:
4/7  По данным Avito, продавец, зарегистрированный на сайте с 2012 года, ранее продавал бас-гитару, флейту и iPad.
Фото:
5/7  В Avito изданию пояснили, что если кто-то считает, что какое-то объявление на сайте недостоверно, необходимо нажать кнопку «Пожаловаться» и уточнить причину, по которой объявление надо удалить с сайта
Фото:
6/7 
Фото:
7/7  Вид на екатеринбургский цирк со смотровой площадки небоскреба "Высоцкий"
Фото:
В объявлении, которое размещено вчера, сообщается: "Продам цирк (клоуны в комплекте) в самом центре города миллионника России".
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова38
«Готовились умереть». Паника на рейсе Владивосток — Сеул114
Расстрелянный киллером в Москве бизнесмен умер23
Меркель призвала РФ прекратить «резню» в Сирии166
Украина предъявила РФ новое обвинение по Крыму96
Видео
01:00
Андреева объяснила уход из федерального эфира
Шоу-бизнес
00:36
Украина предъявила РФ новое обвинение по Крыму
Украина В мире
04:09
Москвичам пообещали «морозное дно»
Общество Новости Москвы
00:45
«Надо валить отсюда»: Панин высказался о России
Шоу-бизнес
01:48
Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова
Шоу-бизнес
00:47
В Сеть утекли фото обнаженной Бузовой
Шоу-бизнес
00:36
Рудковская заступилась за сына
Шоу-бизнес
00:27
Украина оценила газовые потери в Крыму
Экономика Конфликты
00:23
Московские коммунальщики сбросили на машину сосульки
Происшествия
00:48
Обстрел террористов в Восточной Гуте показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение