Цирк с клоунами продают на Avito

На сервисе Avito появилось объявление о продаже Екатеринбургского цирка. Согласно тексту объявления, размещенному на портале накануне, цирк «в комплекте с клоунами» продается за 3,8 млрд рублей.
1/7 Разместил объявление некий Игорь. В описании он рассказал историю цирка, перечислил его характеристики и репертуар
Фото:
avito.ru
2/7 «По своей конструкции здание считается одним из лучших в Европе и приспособлено для самых сложных постановок, а его интерьер отделан уральским камнем, — расхваливает здание и администрацию цирка в объявлении продавец. — С января 1994 года директором цирка назначен Народный артист России Анатолий Павлович Марчевский. С этого времени цирк получил второе дыхание»
Фото:
avito.ru
3/7 Кроме видов цирка странное объявление содержит фотографии жутковатых клоунов
Фото:
avito.ru
4/7 По данным Avito, продавец, зарегистрированный на сайте с 2012 года, ранее продавал бас-гитару, флейту и iPad.
Фото:
avito.ru
5/7 В Avito изданию пояснили, что если кто-то считает, что какое-то объявление на сайте недостоверно, необходимо нажать кнопку «Пожаловаться» и уточнить причину, по которой объявление надо удалить с сайта
Фото:
avito.ru
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Фото:
avito.ru
7/7 Вид на екатеринбургский цирк со смотровой площадки небоскреба "Высоцкий"