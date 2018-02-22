Цирк с клоунами продают на Avito

2/7 «По своей конструкции здание считается одним из лучших в Европе и приспособлено для самых сложных постановок, а его интерьер отделан уральским камнем, — расхваливает здание и администрацию цирка в объявлении продавец. — С января 1994 года директором цирка назначен Народный артист России Анатолий Павлович Марчевский. С этого времени цирк получил второе дыхание»

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