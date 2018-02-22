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Орешкин ожидает «приток капитала» после повышения рейтинга России
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Орешкин считает, что повышение S&P рейтинга России поможет притоку капитала 

РИА Новости 22 февраля 2018
Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев
Повышение агентством S&P рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала, что открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и долгового финансирования инфраструктуры, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Международное рейтинговое агентство S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств.
"Повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке ОФЗ ниже 7% по долгосрочным бумагам. Это открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и расширяет возможности долгового финансирования инфраструктуры", — считает Орешкин.
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