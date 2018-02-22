Назван курс доллара после праздников

Рубль остается стабильным, несмотря на дешевеющую нефть и дорожающий доллар, благодаря активным конверсионным операциям отечественных экспортеров. Так прокомментировал "Российской газете" ситуацию на валютном рынке Михаил Мащенко , аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ:

— Из-за предстоящего праздника (23 февраля) компании вынуждены активнее обменивать валютную выручку для уплаты НДПИ 26 февраля и налога на прибыль 28 февраля, что позволяет нивелировать укрепление американской валюты вследствие возможного ужесточения монетарной политики ФРС США

Турбулентность на сырьевых рынках пока затихать не собирается. Американские производители стремительно наращивают активность и объемы добычи: на прошлой неделе количество буровых установок достигло максимального значения за три года.

Дополнительным негативом, оказывающим давление на стоимость нефти, также выступает доллар: с одной стороны, геополитика способствует покупкам рискованных активов, а с другой — черное золото не может игнорировать рост валюты, в которой оно котируется. Сегодня все внимание инвесторов будет направлено на данные от Управления энергетической информации по объемам сырой нефти в хранилищах США. В зависимости от представленных цифр будет формироваться дальнейшая стратегия игроков.

Позитивным моментом можно назвать достаточно успешный аукцион ОФЗ, в рамках которого Минфин разместил облигаций на сумму в 45 миллиардов рублей. Спрос на бумаги несколько снизился, однако, покупки были совершены в достаточном объеме, чтобы удержать курс рубля от падения.

В целом, ожидать особой волатильности не стоит: в отсутствии неожиданностей, курс отечественной валюты продолжит находиться после праздников в диапазоне 56,80 — 56,20 рубля за доллар США.