Вашингтон помог Москве вернуть миллиарды долларов

Вашингтон помог Москве вернуть в страну миллиарды долларов

Капиталы едут на родину. Банки с начала года сообщают о крупном притоке средств из-за рубежа из-за опасения санкций. Насколько устойчив этот тренд и на что пойдут деньги?

Ежегодно ЦБ публикует данные об оттоке капитала из России. И каждый раз дает критикам основание сказать, что обеспеченные соотечественники вывозят средства из страны. Это не всегда верно, потому что деньги уходят по разным причинам, например компании возвращают долги.

Но в этом году у скептиков, похоже, будет куда меньше аргументов. В начале 2018-го крупные банки наперебой рассказывают о небывалом притоке средств из-за рубежа. Он в несколько раз превышает прошлогодние данные. И причина тому — возможные санкции США. Первую итоговую цифру привел Райффайзенбанк . В январе приток санкционных денег мог составить 5 млрд долларов. И это без специальных облигаций Минфина , которые могут привести в страну еще до 3 млрд долларов. И без новой амнистии капитала, которая еще не началась. А кто-то пока думает и созреет только к лету, предполагает руководитель налоговой практики International Tax Associates Рустам Вахитов

Рустам Вахитов, руководитель налоговой практики International Tax Associates

«Амнистия только начнется через пару недель. Общее настроение, которое можно наблюдать с точки зрения публикаций, каких-то комментариев, это такое позитивно-выжидательное. То есть я бы рассчитывал на реальную репатриацию, может быть, ближе к середине года. Здесь сложно прогнозировать на самом деле, потому что это будет зависеть еще от внешних факторов, от того, насколько некомфортно все эти люди будут чувствовать себя со своими капиталами вне пределов России».

Зарубежные СМИ называют вещи своими именами. Вашингтон помог Москве сделать то, что давно не получалось: вернуть в страну капиталы. Правда, в США заявляют, что угроза новых санкций лишила Россию 3 млрд долларов. Это несостоявшиеся военные контракты. Но соглашения в принципе имеют свойство срываться, особенно если стороны не могут договориться по цене. Утроившиеся цифры на счетах российских банков куда весомее. Пока эти деньги висят мертвым грузом. Благо рисков потерять их в российских банках сейчас меньше, замечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров

Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group

«Все меньшее количество банков остается, у которых ЦБ может отозвать лицензию. Наверное, именно в крупные банки придут те средства, которые возвращаются лицами, которые могут быть помещены под американские санкции. Пока предсказывать крайне сложно, по какому пути будут двигаться в дальнейшем инвестиции с учетом того, что разворот на Восток не произошел. Даже банки Китая так же серьезны в отношении соблюдения санкционных режимов со стороны США».

Главное, что будет дальше происходить с этими капиталами. Их владельцы привыкли к тому, что деньги нужно куда-то инвестировать. Власти, безусловно, будут рады, если средства пойдут на новые проекты с участием государства. Но есть два препятствия.

То, что вернули из-за границы, в родной стране легко потерять. А еще репатриация спасет от конфискации средств за рубежом, но не от санкций, если деньги открыто вложить на родине. Разве что государство никому не расскажет, что такой-то бизнесмен построил мост или купил акции военного предприятия. В принципе, ничего страшного. От подпольного миллионера до подпольного инвестора — один шаг.