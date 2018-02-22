«Турецкий поток» споткнулся на пороге Турции

«Турецкий поток» продолжает бороться с препятствиями. Морской участок газопровода уложен уже почти наполовину, но вторая ветка, предназначенная для поставки голубого топлива в Европу, может оборваться у берегов Турции. Власти страны до сих пор не выдали Газпрому разрешение на строительство ее наземной части.

При этом Анкара уже дала добро на прокладку по своей территории той нитки магистрали, по которой пойдет газ для турецких потребителей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в газовой отрасли. Один из них утверждает, что за траназит российского газа в Европу Турция требует от Газпрома скидки на газ, и рано или поздно российскому холдингу придется уступить, если он хочет довести это начинание до логического завершения.

Все перекаты, да перекаты

Проект трубопровода по дну Черного моря в страны ЕС , возродившийся на обломках «Южного потока» осенью 2016 года, предполагает строительство двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая: одна — для Турции, вторая — для Европы. Запуск намечен на декабрь 2019 года.

Возможность поставлять голубое топливо европейцам в обход Украины — важнейший элемент всей затеи. Но медлительность турецких властей затягивает вопрос выбора конкретного маршрута в направлении Европы, что мешает определить его длину и стоимость. Правда, источник в турецкой энергетической отрасли поведал Reuters, что турецкая Botas и Газпром еще даже не создали совместное предприятие для строительства второй ветки, которое, собственно, и должно запросить разрешение.

По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, сторонам многое предстоит обсудить и помимо точного маршрута: как будет финансироваться строительство, кто будет являться собственником и оператором, будет ли Турция претендовать на платежи от транзита газа и в каком объёме.

При этом на пути к своему воплощению «Турецкий поток» уже успел заметно подорожать. В феврале Газпром сообщил, что проект обойдется в 7 миллиардов евро, тогда как прежде оценивал его в 6 миллиардов долларов.

Причем, монополисту не удалось договориться о выделении проектного финансирования с западными банками, и ему придется оплачивать строительство из собственных средств в надежде уже после завершения рефинансировать затраты за счет проектных облигаций. Впрочем, Газпрому не привыкать: по такому же принципу строился "Северный поток 1", а сейчас прокладывается «Северный поток 2» (на него изначально тоже планировалось привлечь проектное финансирование).

Размер имеет значение

Если заминка с разрешением на строительство сухопутной части второй нитки «Турецкого потока» происходит по вине турецкой стороны, то дело, скорее, не в цене, а в том, что сама Турция наращивает объемы потребления газа, предполагает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев . «Того, что дает первая ветка магистрали им уже не хватает, нужно частично залезать в мощности второй нитки, а это не прописано в соглашении. И они хотят вынудить Газпром изменить условия», — рассуждает он.

Желание Турции, по словам эксперта, вполне естественно: газ — самый чистый энергоноситель в мире на сегодняшний день, все стремятся увеличивать его долю в энергопотреблении, и турки здесь не исключение. «Конечно же, они будут стремиться подмять под себя большую часть того газа, который пойдет по второй нитке», — добавляет эксперт.

И, возможно, скидки, о которых говорил источник Reuters касаются не текущих цен, а именно того газа, который турки хотели бы получать из второй нитки трубопровода. Газпром, в свою очередь, согласился бы продавать Турции часть этого газа, но только без скидок.

Схожая ситуация наблюдалась с «Голубым потоком», напоминает Танкаев. Когда его запустили, турки начали требовать особых условий, в частности, оплаты газа турецкими товарами, и отказывались отбирать его на тех условиях, которые были ими же подписаны. И в течение первого года у Газпрома были очень большие проблемы. Но когда объемы потребления газа в Турции выросли в разы, турки были вынуждены прекратить свои игры, и работа «Голубого потока» в нормальном коммерческом режиме больше не прерывалась.

Условия, в которых находятся сейчас обе страны таковы, что договоренность, скорее всего, в ближайшее время будет достигнута, полагает эксперт. Однако он не исключает, что в этот процесс вновь придется вмешаться президентам двух государств.

В принципе, турки умеют торговаться, и с точки зрения ценообразования на газ Россия всегда идет им на уступки, напоминает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин . «Я думаю, все равно потом договорятся. Все-таки сейчас у нас максимально комфортные отношения, в том числе и на высшем уровне. Но понятно, что придется потратить некоторое время и нервы», — замечает он.

Достучаться до ЕС

Гораздо больше сомнений вызывает судьба проекта не на территории Турции, а на входе в ЕС. У некоторых экспертов уже складывается ощущение, что сама Москва стала немного с большим скепсисом относиться к перспективе запуска второй нитки в ближайшее время. «Пока непонятно, кто и на каких условиях мог бы построить инфраструктуру в Европе для приема газа. Вероятность, что вторая нитка какое-то время будет оставаться сухой после 2019 года, довольно велика», — сказал Reuters Дмитрий Маринченко

Газпром обсуждает поставки газа по «Турецкому потоку» с Болгарией, Грецией и Италией, хотя еще в 2016 году президент итальянского национального энергооператора Eni Кладио Дескальци заявил, что его страна в этом трубопроводе не заинтересована.

Между тем, на пятки наступают конкуренты. На этой неделе в интервью тому же Reuters, вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Виталий Беглярбеков заверил, что первые поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору начнутся в срок — в 2020 году. По его словам, коммерческие поставки газа в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который является частью ЮГК, будут начаты уже в июле этого года.

«Пока со второй ниткой большие вопросы: вход понятен, выход непонятен», — говорит Пикин. Он поясняет, что проблема «Турецкого потока» не в конкуренции с другими проектами, а в том, что Европа в целом в лице Еврокомиссии препятствует проникновению на свою территорию трубопроводов со стороны России. Проект ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию газа с месторождения Шах-Дениз. При этом последним звеном в цепочке должен стать Трансадриатический трубопровод (TAP). Его же рассматривает и Россия для продолжения «Турецкого потока».

Это вопросы политики, а не экономики. И интересы отдельных стран здесь не учитываются. И если Германия, главный локомотив европейской экономики, в ситуации с «Северным потоком 2» еще может занять собственную, независимую от Еврокомиссии, позицию, то страны юго-восточной Европы, на которые нацелен «Турецкий поток», такой роскоши позволить себе не в состоянии.