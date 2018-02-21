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Минфин поддержит частную криптовалюту в России при условии контроля
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Минфин поддержит частную криптовалюту в России при условии контроля 

Ведомости 21 февраля 2018
Министерство финансов России будет возражать против создания частной российской криптовалюты при двух условиях. Об этом говорится в письме министра финансов Антона Силуанова президенту Владимиру Путину, передает «Интерфакс» (письмо есть в распоряжении агентства).
В частности, российское ведомство не будет возражать против выпуска частной криптовалюты, если в проекте по созданию криптовалюты в России не будет госинвестиций, а также при условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей.
Попытка использования национальной криптовалюты как средства привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику, по всей видимости, столкнется с проблемой ее обмена на иностранную валюту, отмечается в письме. В последнее время появились сообщения об ограничении доступа российских пользователей к иностранным криптовалютным биржам, в будущем можно ожидать ограничений выхода национальной криптовалюты России на международные площадки, отмечается там же. Следовательно, создание национальной криптовалюты с единым эмиссионным центром невозможно из-за технических особенностей «эмиссии» криптовалют основанных на технологии распределенных реестров», считает Силуанов.
Ранее Венесуэла выпустила собственную криптовалюту El Petro. На специальном портале elpetro.gob.ve представлено руководство по приобретению венесуэльской криптовалюты для физических и юридических лиц из любых стран. Национальная криптовалюта укрепит экономику страны, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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