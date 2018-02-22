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США заявили об угрозе «Северного потока-2» для Украины
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Замгоссекретаря США: «Северный поток — 2» подорвёт энергетическую независимость Украины 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Газопровод «Северный поток — 2» подорвёт энергетическую независимость Украины. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время выступления в Дипломатической академии Украины.
«Будущее, которое не будет зависеть от России, но не будет инструментом российской агрессии. Мы по этой причине против газопровода «Северный поток — 2», который на европейском континенте будет подрывать нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости», — цитирует Салливана агентство УНИАН.
По его мнению, «Северный поток — 2» существенно подорвёт независимость Украины, её энергетический сектор и экономику.
Он также отметил, что США выступают за устойчивое, независимое, самодостаточное энергетическое будущее Украины.
Ранее Салливан обсудил в Киеве необходимость усиления санкций против России.
21 февраля президент России Владимир Путин выразил уверенность, что проект «Северный поток — 2» будет реализован.
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