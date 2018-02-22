США заявили об угрозе «Северного потока-2» для Украины

Замгоссекретаря США: «Северный поток — 2» подорвёт энергетическую независимость Украины

Газопровод «Северный поток — 2» подорвёт энергетическую независимость Украины. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время выступления в Дипломатической академии Украины.

«Будущее, которое не будет зависеть от России, но не будет инструментом российской агрессии. Мы по этой причине против газопровода «Северный поток — 2», который на европейском континенте будет подрывать нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости», — цитирует Салливана агентство УНИАН.

По его мнению, «Северный поток — 2» существенно подорвёт независимость Украины, её энергетический сектор и экономику.

Он также отметил, что США выступают за устойчивое, независимое, самодостаточное энергетическое будущее Украины.

Ранее Салливан обсудил в Киеве необходимость усиления санкций против России.