По американцам ударят «импортозамещением»

Заморили червячка

Белый дом раскрыл проект бюджета на будущий год. В документе предлагается увеличить военные расходы, траты на строительство стены на границе с Мексикой и космические программы, а параллельно ударить по простым американцам «импортозамещением». Администрация Дональда Трампа намерена сократить финансирование программы льготной покупки продуктов — она известна как продуктовые талоны для бедных. Программа за свою более чем полувековую историю неоднократно менялась, однако предлагаемые Трампом изменения уже называют наиболее масштабной реформой системы за всю ее историю. «Лента.ру» рассказывает, как президент США решил залезть в тарелки миллионов американцев и сэкономить на бедных.

Депрессивный талон

Программа, реформирование которой продвигает американский лидер, существует с 30-х годов прошлого века. Она предполагает получение малоимущими жителями страны ежемесячных дотаций, которые могут быть потрачены на продукты питания. При этом действует ряд ограничений — например, на эти средства нельзя купить алкоголь и сигареты. Программа формально ведет свой отсчет с 1939 года, однако в действительности начала формироваться еще в разгар Великой депрессии (1929-1939) в 1933 году. В конце 30-х программа прервалась почти на 20 лет, однако затем была реанимирована и продолжает действовать по сей день. Первоначально она называлась «программой продовольственных талонов» (Food Stamps Program), свое нынешнее название (SNAP) проект получил в 2008 году при президентстве Барака Обамы

Tim Boyle / Getty Images

Масштабный экономический кризис 30-х годов привел США к избытку продовольственных товаров: цены на продукты резко упали, и фермеры изо всех сил пытались реализовать собственные излишки. С другой стороны, в Америке было большое количество людей, которые недоедали. Правительство начало скупать у фермеров основные продукты по льготным ценам и передавало их региональным организациям, которые занимались борьбой с голодом среди безработных. Продовольственные карточки были внедрены в 1939 году. Оранжевые талоны позволяли приобретать продукты питания и предметы первой необходимости, например, мыло и спички. На такие талоны, как и сейчас, нельзя было купить алкоголь и табак. За каждый приобретенный оранжевый талон полагалась дополнительная синяя марка — на нее можно было приобрести продукты, которые правительство определяло как излишки. Программа в таком виде просуществовала до 1943 года — к моменту закрытия ею пользовались около 20 миллионов человек. В ходе Второй мировой войны американская экономика пережила подъем, количество бедных сократилось, а система талонов перестала действовать вплоть до 60-х годов.

Идея ее возрождения принадлежит Джону Кеннеди , который в 1960 году в ходе предвыборной кампании на пост президента США посетил Западную Виргинию и был поражен бедностью американцев в этом штате. После победы Кеннеди программа была запущена в пилотном режиме, к 1964 году — уже при президенте Линдоне Джонсоне — она приобрела постоянный характер. Продуктовые талоны набирали популярность стремительными темпами, которые превышали ожидания правительства: к апрелю 1965 года ее участниками были более полумиллиона американцев, к началу 1970 года — пять миллионов человек, к концу 1974-го — 15 миллионов, к концу 70-х — 20 миллионов человек. В 1974 году программа стала общенациональной. Однако расширение системы привело и к росту случаев мошенничества с талонами. Люди обманом получали карточки на своих родственников, не имея на этого права, незаконно обналичивали их, чтобы покупать на вырученные деньги запрещенные товары, например, алкоголь, подделывали информацию о собственных доходах, чтобы продолжать получать государственную помощь. На улицах за такие продовольственные талоны можно было купить оружие, наркотики или даже снять проститутку.

Library of Congress

Ежегодные расходы вкупе с мошенническими схемами превратили карточную систему для властей США в самую настоящую обузу. В результате в начале 80-х президент Рональд Рейган урезал ее в рамках сокращения государственных расходов. В конце 80-х — начала 90-х началось восстановление финансирования системы — для борьбы с мошенничеством государство внедрило дебетовые пластиковые карты EBT (Electronic Benefits Transfer), которые позволяли перечислять деньги напрямую каждому участнику программы и исключали обналичивание средств. Меры привели к снижению количества случаев мошенничества, модернизированная система EBT используется по сей день.

Не американская мечта

В настоящее время участниками программы государственной продовольственной помощи могут стать легально работающие жители Америки (не только граждане США) с доходом не выше 130 процентов от прожиточного минимума (16,7 доллара в час для семьи из двух взрослых и двух детей в 2017 году), получатели социальных пособий, бездомные, старики и инвалиды с низким доходом, а также безработные. По состоянию на конец 2017 года, участниками SNAP были более 42 миллионов американцев (почти половина из них — дети) — это каждый восьмой житель страны. Объем дотаций, получаемых жителями Америки в рамках программы продовольственной помощи, формируется в каждом штате отдельно, исходя из многих факторов, например, обязательных расходов (квартплата и коммунальные платежи), количества членов семьи. В 2017 году средняя субсидия каждого участника программы составила порядка 126 долларов, на одно домохозяйство приходилось 254 доллара. В целом, федеральные власти выплатили американцам 63,7 миллиарда долларов, итоговая стоимость программы оценивается в 68 миллиардов.

Rich Pedroncelli / AP

Действующие в настоящее время правила оставляют выбор продуктов питания за держателем EBT-карты: участник системы продовольственной помощи вправе купить любые продукты в магазинах, обслуживающих подобные карты. Исследования показывают, что американцы, участвующие в программе, отдают предпочтения дешевой и нездоровой пище, что власти страны считают большой проблемой. Чтобы повысить качество питания, Вашингтон в период президентства Обамы начал популяризировать среди участников SNAP здоровое питание, покупку овощей и фруктов.

Вопрос правильного питания — одна из тем, о которой администрация Трампа говорит, планируя реформировать систему. Белый дом предлагает на треть сократить денежные выплаты, компенсировав это настоящей продуктовой корзиной: каждый месяц предполагается адресное распространение пакетов с продуктами между участниками программы. В такие продуктовые корзины будет входить молоко с длительным сроком хранения, крупы, макаронные изделия, арахисовое масло, фасоль, консервированные фрукты, овощи, мясо, птица и рыба.

По мнению президента, это позволит не только поставлять жителям страны только американские продукты, но и навязать здоровое питание людям. Параллельно Трамп своими нововведениями надеется снизить уровень мошенничества и сэкономить деньги налогоплательщиков — 214 миллиардов долларов в течение 10 лет. Администрация заверяет, что выдавать часть субсидии натуральным продуктом — эффективнее и проще, поскольку власти уже закупают продукты в рамках других программ (например, по программе школьного питания), и инфраструктура, которая позволит распространять продуктовые корзины, уже отлажена.

Большое NO

Предложение Трампа, несмотря на утверждения американской администрации о выгоде программы как для государственного кармана, так и для здоровья американцев, вызвало по меньшей мере удивление. Эксперты обратили внимание, что многие моменты в предложении Трампа совершенно непонятны: например, неясно, будут ли продуктовые корзины доставляться прямо к порогу участников SNAP, и принимается ли во внимание, что потенциальные нововведения отразятся на местных фермерах и производителях товаров, которые с появлением продуктовых корзин лишатся клиентов.

Также сомнения вызвали заявления президента США о том, что введение продуктовой корзины позволит сократить число случаев мошенничества. Критики обратили внимание, что судьбу продуктовой корзины, которая может быть перепродана за наличные, намного сложнее отследить, чем перевод средств в рамках уже отлаженной системы ETB. Кроме того, использование дебетовых карт за последние 25 лет показало свою эффективность в борьбе с мошенничеством: количество случаев мошенничества сократилось с уровня в четыре цента на каждый доллар до одного цента в 2013-м. Эксперты отмечают, что появление продуктовой корзины также не может гарантировать, что получатель не попытается получить вторую продовольственную корзину, заявив, что его продовольственная помощь не дошла до адресата и потерялась по дороге.

Rich Pedroncelli / AP

Эксперты отмечают, что продуктовые корзины значительно усложнят систему — например, властям придется взять на себя расходы по транспортировке и реализации корзин, хотя сейчас роль «курьера» и дистрибьютора выполняют розничные торговцы. При этом, даже несмотря на наличие инфраструктуры, используемой для доставки продуктов питания в рамках других проектов американских властей, по оценкам специалистов, ее мощности все равно недостаточно для того, чтобы осуществлять бесперебойную доставку корзин в рамках SNAP по все стране — в случае реформы системы, новые правила коснутся более 80 процентов участников программы.

Публикация администрацией США проекта бюджета все же не обязательно приведет к его реализации на деле, поскольку документ представляет собой лишь запрос Конгрессу, в котором перечислены приоритеты Белого дома, — решение о правительственных расходах должны принять американские законодатели, после чего документ должен подписать (или не подписать) президент.

«Красная» карточка

России также известно такое явление, как продуктовые карточки, — в ХХ веке они неоднократно получали распространение. Однако условия появления таких систем в двух странах были разными: как охарактеризовал американскую программу один из ее основателей Майло Перкинс, карточки были мостом через «пропасть, разделяющую фермеров, у которых избыток продуктов, и недоедающих городских жителей, стоящих с протянутой рукой». В случае с советским блоком карточки появились из-за дефицита продуктов и необходимостью их распределения среди населения.

Советские карточки устанавливали нормы потребления товаров на человека в месяц. Система на протяжении XX века неоднократно вводилась и отменялась: впервые она появилась в 1916 году, затем система была введена после Февральской революции и просуществовала вплоть до 1921 года — перехода к новой экономической политике (НЭП) и расцвета предпринимательства. Централизованная карточная система была возвращена в 1929 году и действовала весь период коллективизации и индустриализации, до 1935 года. Карточная система вернулась в 1941 году в период Великой Отечественной войны и была отменена только в 1947 году.

В последний раз система распределения продуктов вводилась в СССР в 1983 году — тогда появились талоны. При такой системе, чтобы купить дефицитный товар, нужно не только заплатить за него, но и предъявить талон, который дает право на его покупку. Со временем талоны стали выдаваться не только на дефицитные товары, но и на продукты питания — в их число попадали хлеб, соль, сахар и чай. При этом наличие талона не гарантировало покупку — в действительности товар можно было так и не купить, потому что его просто не было в магазине. Система начала уходить в начале 90‑х на фоне роста цен, инфляции и распространения свободной торговли. Последние талоны вышли из оборота в 1993 году.

Однако в обозримом будущем в России снова могут снова появиться талоны на еду — но уже не советского, а американского образца. Программа SNAP несколько лет назад привлекла внимание российских властей — впервые ввести систему продовольственных талонов в России в 2014 году предложил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров . Планы по запуску программы озвучивались неоднократно, однако сроки реализации всегда переносились: летом 2017 года Минпромторг сообщал, что система будет запущена не раньше второй половины 2018 года, в феврале 2018-го Мантуров заявил, что продовольственные карточки для помощи малоимущим планируется внедрить в 2019 году.

Ожидается, что талоны смогут получать россияне с доходом ниже прожиточного минимума. Согласно плану Минпромторга, выдавать продовольственную помощь планируется в денежной форме — средства будут перечислять на специально открываемые счета. На эти средства можно будет приобрети еду только российского производства: хлеб, макаронные изделия, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко. Под запрет, также как в американской системе, попадут алкоголь и табак. Ежегодные выплаты на человека, как ожидается, составят около 10 тысяч рублей.