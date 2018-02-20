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США готовят новые ограничения
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США готовят новые ограничения 

Рамблер 3 часа назад
Министерство торговли США рекомендовало ограничить импорт стали и алюминия в «интересах национальной безопасности». Об этом пишет «Эксперт».
Ограничения могут коснуться ввоза в США алюминиевой продукции, включая полуфабрикаты, но не готовые изделия из алюминия. Первый вариант ограничений предполагает введение пошлины в 7,7% на импорт всех видов алюминиевой продукции из всех стран. Во втором тарифы по ставке 23,5% устанавливаются на алюминий только из пяти стран — Венесуэлы, Вьетнама, Гонконга, Китая и России. Третий предлагает ввести квоты для каждого вида алюминиевой продукции из всех стран на уровне 86,7% от объема поставок в 2017 году.
В 2012 году 66% потребностей США в первичном алюминии покрывалось за счет импорта, сейчас этот показатель возрос до 90%. В 2013-2016 годы в США закрылись шесть алюминиевых заводов, а средний уровень загрузки действующих мощностей составил по итогам 2017 года 48%. Введение ограничений на импорт алюминия должно поднять этот показатель до 80%. Ожидается, что Дональд Трамп должен принять решение по этому вопросу в течение 90 дней.
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