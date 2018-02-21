России предрекли «нефтегазовое господство»

ВР: Россия станет крупнейшим мировым экспортером энергоресурсов

По мнению ВР, к 2040 году потребление газа в Европе возрастет, а вместе с этим вырастет и импорт. В результате регион станет более зависим от поставок российского топлива. И если сегодня в Европе российским является чуть более трети всего потребляемого газа, то через 20 лет с небольшим этот показатель достигнет 50 процентов.

Предполагается, что к 2040 году Россия будет обеспечивать 14 процентов всего мирового рынка производства нефти и газа.

При этом, несмотря на рост производства энергии от альтернативных источников, природный газ останется главным видом топлива в мировом топливно-энергетическом балансе, занимая половину. При этом доля нефти вырастет с нынешних 22 до 26 процентов, а угля снизится до восьми процентов.