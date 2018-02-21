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России предрекли «нефтегазовое господство»
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Пока вы спали: «Огненный гром» против России
Пока вы спали: «Огненный гром» против России

ВР: Россия станет крупнейшим мировым экспортером энергоресурсов 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: ТАСС
По мнению ВР, к 2040 году потребление газа в Европе возрастет, а вместе с этим вырастет и импорт. В результате регион станет более зависим от поставок российского топлива. И если сегодня в Европе российским является чуть более трети всего потребляемого газа, то через 20 лет с небольшим этот показатель достигнет 50 процентов.
Предполагается, что к 2040 году Россия будет обеспечивать 14 процентов всего мирового рынка производства нефти и газа.
При этом, несмотря на рост производства энергии от альтернативных источников, природный газ останется главным видом топлива в мировом топливно-энергетическом балансе, занимая половину. При этом доля нефти вырастет с нынешних 22 до 26 процентов, а угля снизится до восьми процентов.
Напомним, что, по последним данным Росстата, добыча газа в январе текущего года в России составила около 58 миллиардов кубометров, нефти (включая газовый конденсат) — 46,7 миллиона тонн.
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