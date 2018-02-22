Россия пригрозила белорусскому молоку

Российская сторона заявила, что готова запретить импорт белорусской молочной продукции, так как растут объемы поставок товаров с остатками вредных веществ.

Россельхознадзор готов ввести запрет на ввоз молочной продукции даже не с отдельных предприятий, а из целых регионов союзного государства. Причина — рост поставок продуктов с остатками вредных веществ.

Российское надзорное ведомство предупредило Минск, что может ограничить импорт с тех территорий Белоруссии, откуда чаще всего поступает небезопасное молоко. Не опустеют ли полки российских магазинов без белорусского молока, творога и сыров? Вот что говорит эксперт молочного рынка, генеральный директор Petrova Five Consulting Марина Петрова

— Белоруссия поставляет в Россию сухое молоко, сухую сыворотку. И доля поставок в структуре импорта приближается к 100%. Если говорить о сыре и сливочном масле, то Белоруссия также остается ключевым зарубежным поставщиком, где его доля достигает 80%.

— Не будет ли дефицита?

— Объемы поставок, о возможном перекрытии которых сообщает Россельхознадзор, не настолько сильно влияют на рынок. Кроме того, речь идет о биржевом продукте — это сухое молоко, запасы которого на российских предприятиях есть. Но наши цены сегодня несколько выше. Возможно, такая ситуация определенным образом сохранит цены на сырое молоко и немного повысит цены на сухое. Что касается нарушений остальных белорусских молочных заводов, поставки питьевого молока несущественные, но выявленные нарушения, связанные с превышением бактерий группы кишечной палочки, требуют обязательного устранения.

В прошлые годы Россельхознадзор уже накладывал временные ограничения на белорусских молочных производителей, но не запрещал поставки из отдельных регионов. Новые претензии из Москвы комментирует белорусский политолог, член Союзной общественной палаты Николай Сергеев

Николай Сергеев, политолог, член Союзной общественной палаты

«Это периодически бывает. Периодически не пропускаются какие-то молочные продукты, мясные и прочее. Потом они исправляют какие-то недостатки. Тем более, что сейчас контролеры из Роспотребнадзора часто бывают на белорусских предприятиях. С другой стороны, вот известный случай, когда на российский рынок попадали вроде известные торговые марки, а потом выяснялось, что это с Украины какие-то совершенно посторонние частные компании пытались выдавать за известные белорусские товарные знаки абсолютно другую левую продукцию».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее называл претензии к продуктам из его страны необоснованными. По его словам, «молочка» из республики куда качественнее российской.