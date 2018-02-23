Почему Россия выгоняет белорусское молоко

Россия объявила Белоруссии «молочную войну». Вводится запрет на поставки любой белорусской молочной продукции, и это станет настоящим ударом для производителей из этой страны — они контролируют огромную долю российского рынка. Исчезновение столь опасных конкурентов станет крайне своевременной помощью для российской молочной отрасли.

Россельхознадзор с 26 февраля вводит ограничения на поставки в Россию белорусского молока и сливок (пастеризованных, сухих, консервированных и сгущенных), плюс молочной сыворотки в разных видах. Решение принято по итогам совещания о необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в РФ.

«Союзмолоко не обладает данными и результатами исследований, подтверждающими нарушения со стороны Белоруссии, однако уверен, что диалог внутри ЕАЭС поможет решить данную проблему», ­— отметила представитель Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Мария Жебит. Конкретных причин ведомство не называет. Это решение Россельхознадзор принял «в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарныхтребований Евразийского экономического союза и РФ», лишь пояснили в ведомстве. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии заявили, что им неизвестны причины запрета. Обе стороны готовы к консультациям.

Возможно, запрет связан с фальсификатом, который выдают за белорусский товар: проверить страну происхождения сложно, а белорусским производителям ехать в Россию и судиться с фальсификаторами нерентабельно, предполагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

«Небезопасность белорусской продукции, это, скорее всего, традиционный предлог для запрета. Однако к белорусской стороне были обоснованные претензии по поводу «теневых» поставок и реэкспорта молочной продукции», — считает также ведущий аналитик Центра изучения молочного рынка (ЦИМР) Екатерина Захарова.

Собственно, Россельхознадзор не раз уже вводил временные запреты в отношении белорусских предприятий. Правда, сейчас речь не о мерах в отношении отдельных заводов, а о закрытии поставок для всех белорусских предприятий по целому ряду категорий молочной продукции.

В любом случае такой запрет однозначно поможет российской молочной отрасли. После продовольственного эмбарго в отношении европейских стран российские производители молока и молочной продукции, казалось бы, должны были расцвести. Однако в выигрышной ситуации оказались не российские, а белорусские компании.

«Сегодня Беларусь предлагает сухое молоко с доставкой по 100 рублей за килограмм, в пересчете на молоко — 11 рублей за литр. Таких цен нет нигде в мире», — заявил замруководителя аграрного думского комитета Айрат Хайруллин, передает DairyNews. Особенно критичная ситуация сложилась по сухому молоку. Белорусы стали доминировать на российском рынке сухого молока, потому что тягаться с их ценами оказалось тяжело.

В России же, по его словам, полностью все затраты на производство молока с учетом обслуживания кредитов составляют 24-28 рублей за литр молока: 11-13 рублей — расходы на корм, электричество, зарплату плюс еще 12-13 рублей — расходы на покупку коров, строительство ферм, кредиты.

По данным ЦИМР, доля Белоруссии в поставках на российский рынок сухого обезжиренного молока (СОМ), сухого цельного молока (СЦМ) и сухой сыворотки в последние два года составляет более 80%. Максимальная доля импорта из Белоруссии, по данным Союзмолока, зафиксирована по творогу (99%), кисломолочной продукции (94%), а также питьевому молоку и сливкам (92%).

Благодаря господдержке в 2016-2017 годах российская молочная отрасль впервые за 12-13 лет стала инвестиционо привлекательной — в производство молока стали вкладывать деньги, строить комплексы, закупать стада, что и увеличило себестоимость производства, считает Хайруллин. Как известно, сухое молоко производят с марта по август из излишков сырого молока, а осенью начинаются поставки сухого молока. И у России есть все необходимые мощности для производства сухого молока и масла (дефицит только по сырому молоку), говорит он.

«С одной стороны, мы видим снижение поставок сухого молока из Белоруссии в 2017 году, с другой, российские производители увеличили выпуск сухого молока. В итоге на рынке образовались излишки», — говорит Екатерина Захарова из Центра изучения молочного рынка. Все было бы прекрасно, если бы не Белоруссия, которая продает сухое молоко в два-три раза дешевле благодаря субсидированию государством. У себя в стране белорусы искусственно сдерживают закупочную цену на молоко на уровне 15 рублей за литр, объясняет Хайруллин.

«Временный запрет на импорт белорусской продукции поможет снять излишки молока с рынка. Это должно привести к росту цены на сырое молоко, от чего выиграют и российские производители, и российские переработчики», — говорит газете ВЗГЛЯД Захарова. Исчезновение конкуренции со стороны белорусов сейчас как нельзя кстати.

«Запрет импорта, конечно, не рыночная вещь. Это, безусловно, скажется на цене на сырое молоко в Республике Беларусь, и заденет в будущем и российский молочной рынок», — говорит Захарова. Дефицита молочной продукции на прилавках из-за этого запрета ждать не стоит, считает Захарова. По ее словам, дефицит сырого молока на российском рынке и так есть, около 6 млн тонн, просто он отмечается в отдельные периоды низкого молока. На рынке же сухого молока, наоборот, накопились излишки, которые давят, прежде всего, на цену сырья (молока). Уход белорусов остановит падение цен на молоко-сырье.

Белорусы могут перестать сушить молоко вообще, и начнут поставлять его в другом виде. Для потребителей это в любом случае обернется подорожанием молочной продукции на 15-20%, считает Жарский.