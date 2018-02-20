Возобновление полетов между Москвой и Каиром перенесли

СМИ: Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром переносится

Возобновление прямого авиационного сообщения между Каиром и Москвой вновь переносится. На сей раз — на апрель, сообщает египетская газета "Аль-Иктисади" со ссылкой на источники в министерстве авиации страны.

Отмечается, интенсивные консультации и подготовка к возобновлению полетов все еще продолжается, однако, вероятнее всего, первые авиарейсы состоятся не раньше первых чисел апреля текущего года. Это может быть связано с летним расписанием полетов.

В свою очередь источник в аэропорту Каира заявил агентству РИА Новости, что никаких рейсов из либо в российскую столицу на 20 февраля не запланировано. Продажа и бронирование авиабилетов на прямые перелеты в Москву сейчас не проходят.