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Венесуэла выпустила свою криптовалюту «петро» в обращение
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Венесуэла выпустила свою криптовалюту «петро» в обращение 

Прайм 20 февраля 2018
МЕХИКО, 20 фев /ПРАЙМ/. Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты «петро».
Как сообщил президент страны Николас Мадуро в своем Twitter, обращение валюты запущено полночь (7 утра мск).
Впервые Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря 2017 года. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.
Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит 60 долларов за один «петро», всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона «петро», сообщили позже официальные лица.
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