Венесуэла выпустила свою криптовалюту «петро» в обращение

МЕХИКО, 20 фев /ПРАЙМ/. Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты «петро».

Как сообщил президент страны Николас Мадуро в своем Twitter, обращение валюты запущено полночь (7 утра мск).

Впервые Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря 2017 года. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.

Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит 60 долларов за один «петро», всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона «петро», сообщили позже официальные лица.