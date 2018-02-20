С марта в России начнется вторая волна амнистии капиталов

По оценкам экспертов, в процедуре могут принять участие до десяти процентов населения. Первый этап амнистии капиталов прошел с июля 2015 года до июля 2016-го, в ней приняли участие лишь 7,2 тысячи человек, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов . Второй этап продлится с 1 марта этого года до конца февраля 2019-го. Чтобы провести вторую волну репатриации капиталов, был принят пакет из нескольких документов. Первый вносит поправки в федеральный закон о добровольном декларировании активов и счетов физлицами. Он предполагает, что граждане смогут задекларировать имущество, которое находится за рубежом, а также счета в иностранных банках, если они были открыты до 1 января 2018 года.

Второй документ вносит изменения в Налоговый кодекс и касается контролируемых иностранных компаниях (КИК). По закону бизнесмены должны декларировать свое участие в иностранном бизнесе и платить налоги с дохода от такого участия, но если КИК ликвидировали до конца 2017 года, то собственника освобождают от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Если ранее от уплаты НДФЛ освобождали только имущество, то теперь — и деньги, полученные от ликвидированной до марта 2019 года компании.

"Амнистия капиталов — достаточна распространенное явление в других странах, и проводится подобное мероприятие с целью привлечения денежных средств в бюджет путем увеличения базы налогообложения и возврата денег в оборот на территории РФ, — поясняет Дмитрий Семенов, исполнительный директор юридической компании "Глазунов и Семенов". — Для участников подобной акции это возможность легализации имущества и денег без применения к ним каких-либо санкций. По опыту стран, где проводились амнистии капитала, в процедуре принимали участие до десяти процентов населения — вероятно, и сейчас количество физических лиц будет в районе названной цифры. Относительно организаций делать какие-либо выводы сложно". Третий документ вносит поправки в Уголовный кодекс, освобождающие резидентов, которые задекларировали иностранные счета и имущество, от уголовного преследования в связи с тем, что де-юре они нарушали налоговое и валютное законодательство.

"Могу только сказать однозначно, что число лиц, которые пройдут эту процедуру, будет намного больше, чем на первом этапе", — считает Аксаков. Точной цифры никто не знает, потому что закон запрещает указывать конкретные суммы и конкретных лиц, кто прошел процедуру амнистии, объяснял ранее в беседе с "РГ" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Отчасти он это объясняет тем, что первая волна убедила сомневающихся граждан в безопасности декларирования иностранных активов: за бизнесом не пришли правоохранительные органы и информация о декларантах не просочилась в прессу.