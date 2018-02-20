Россия ждет кредитный подарок на 23 февраля

На этой неделе сразу два представителя большой тройки глобальных рейтинговых агентств собираются пересмотреть кредитный рейтинг России — S&P и Fitch . Оба назначили для этого одну дату — 23 февраля. Ожидания аналитиков достаточно оптимистичны, но особенно важным будет решение S&P.

Дело в том, что Fitch уже вернул России инвестиционный рейтинг. А вот S&P на данный момент удерживает его на одну ступень ниже инвестиционного уровня, но есть все основания полагать, что в ближайшие дни будет сделан шаг вверх. Вслед за тем, скорее всего, подрастет и рейтинг от Moody‘s, которое в январе повысило свой прогноз до позитивного, пояснив, что считает российскую экономику достаточно устойчивой к возможным потрясениям.

Долгосрочные суверенные рейтинги России были понижены в 2014 году на фоне падения цен на нефть и конфликта вокруг Украины, который повлек за собой введение антироссийских санкций. Однако соглашение ОПЕК+ позволило стабилизировать и даже повысить котировки черного золота, к действующим санкциям Россия более или менее адаптировалась, а угроза их ужесточения отступила.

На прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов , который считает понижение рейтингов страны три года назад политически мотивированным, призвал рейтинговые агентства «объективно посмотреть на ситуацию» и узреть, что степень неопределенности, связанная с санкциями, ослабла.

Вероятность того, что Конгресс США потребует от Белого дома реальных шагов, все еще существует, но это не является базовым сценарием S&P, отмечают в самом агентстве. Вместе с тем, его экспертов смущает слабый экономический рост России, стагнация корпоративного кредитования и перспектива наращивания государственных расходов, передает Finanz.ru

Все равно повысят

Рейтинги, о которых идет речь, отражают не столько экономическую конъюнктуру (ее оценивают по большей части другие институты — Всемирный банк или МВФ ), сколько способность страны платить по долгам, отмечают аналитики, опрошенные «Ридусом» . Оценивается вероятность дефолта, а не перспективы экономического роста.

«Для России обычно рейтинг зависит, по большей части, от динамики цен на нефть и в последние годы от каких-то геополитических факторов», — говорит аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин

«Монетарная политика ЦБ, которая позволяет не тратить золотовалютные резервы для поддержания курса валюты, гибкий курс рубля и относительно высокие цены на нефть говорят о том, что вероятность дефолта по российским долгам снижается. Плюс очевидно, что после публикации доклада Минфина США снизились риски радикального ужесточения санкций против России. Соответственно, есть перспектива для повышения рейтинга. И я думаю, что с очень высокой вероятностью он будет повышен», — прогнозирует эксперт. По его словам, это будет сделано в любом случае, если не в ближайшие дни, то уж точно в течение года. По словам эксперта, еще один ключевой показатель — монетарная политика ЦБ . Если регулятор таргетирует курс национальной валюты, он вынужден тратить резервы на ее поддержание, например, в случае внешних шоков. Если же ЦБ таргетирует инфляцию, резервы он использовать не должен, либо будет расходовать их в гораздо меньшей степени. И уже этот факт сам по себе позитивно влияет на кредитоспособность России.

Согласен с коллегой и директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев : «Против суверенного долга санкций нет, и не будет, как сказали американцы. Отношение всех долгов — и внешнего, и внутреннего — к ВВП у нас низкое. Резервы растут, прежде всего, за счет покупок монетарного золота. Поэтому, с моей точки зрения, они должны поднять рейтинг».

Приятно, но несущественно

«Рейтинг имеет значение в случае активных займов, у нас их нет в связи с режимом санкций, — поясняет Разуваев. — Даже в случае подъема рейтинга у нас он будет намного ниже, чем у стран с сопоставимой макроэкономикой». Повышение рейтинга, конечно, позитивно отразится на российской экономике, однако не слишком существенно, считают эксперты.

Нигматуллин, в свою очередь, напоминает, что разделение рейтингов на спекулятивную и не спекулятивную категорию раньше использовалось для того, чтобы было удобнее исполнять требования американских регуляторов. Для России это не играет ключевой роли, разве что немного осложняет привлечение капитала с точки зрения стоимости обслуживания долга. «Но это не значит, что есть такая четка градация, и если рейтинг ниже спекулятивного, эти облигации распродают очень активно», — добавляет эксперт.

Но поскольку сам по себе рейтинг отражает платежеспособность государства, его повышение вызывает больший спрос среди инвесторов на инструменты долга при тех же условия размещения. «Для России, наверное, в первую очередь это важно с точки зрения финансирования дефицита государственного бюджета. То есть, можно размещать больше долга и тратить меньше денег на его обслуживание», — констатирует аналитик.

Также суверенный рейтинг является неким потолком для рейтингов внутри страны — для регионов, для компаний, для банков. Как правило, они не могут быть выше кредитного рейтинга всей страны. Соответственно, если рейтинг повысят, российские компании тоже смогут привлекать долг по более низким ставкам.