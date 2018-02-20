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Венесуэла запустила собственную криптовалюту с рублем в логотипе
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Венесуэла запустила собственную криптовалюту с рублем в логотипе 

Lenta.ru 20 февраля 2018
Фото: Комсомольская Правда
Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты El Petro. Об этом своем Twitter сообщил президент страны Николас Мадуро.
Обращение валюты стартовало в полночь 20 февраля по местному времени (07:00 мск).
Логотипом криптовалюты стал символ, похожий на обозначение знака российского рубля ₽ — горизонтально перечеркнутой буквы Р.
В общей сложности планируется выпустить порядка 100 миллионов единиц этой криптовалюты.
Стоимость El Petro установлена на уровне примерной цены за один баррель венесуэльской нефти по состоянию на середину января 2018 года.
17 января власти США предупредили желающих инвестировать в венесуэльскую крипровалюту о риске преследования из-за наложенных на Каракас санкций.
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