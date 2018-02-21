Россия и ЕС начали большой торг по газу и Украине

Между потоком и транзитом: Россия и Евросоюз начали большой торг по газу и Украине

Брюссель хочет пролобировать у России газовый транзит через Украину Пока сложно говорить о перспективах переговоров России и Евросоюза по транзиту газа через Украину после 2020 года — считает директор Фонда энергетической политики Сергей Пикин.

Таким образом, Сергей Сергеевич прокомментировал информацию о том, что Еврокомиссия хочет продлить договор о транзите российского газа на территорию европейских государств после 2020 года. Таким образом, Брюссель лоббирует продолжение текущего газотранспортного маршрута через Украину, против которого активно выступают российские власти.

>> В Киеве объяснили снижение транзита российского газа «Пока сложно говорить о перспективах такого предложения со стороны Брюсселя, поэтому давайте дождемся, пока европейцы что-то нам предложат. Ведь этот проект подразумевает под собой значительные инвестиции в украинскую газотранспортную систему, и пока не видно желающих, кто будет готов это на практике сделать», — констатирует Пикин.

Очевидно, что это заявление Брюсселя проходит в рамках поддержки Евросоюзом украинских властей, поскольку строительство «Северного потока-2» при его полной загрузке лишит Украину доходов в виде 60 млрд долларов за 25 лет.

Кроме того, это снимет проблемы по модернизации украинской газотранспортной системы, которая на сегодня серьезно изношена и в ближайшие годы будет требовать колоссальных капиталовложений. О порядке цифр пока говорить сложно, но уже очевидно, что это будет дороже тех 14 млрд долларов, которые Россия хочет вложить в «Северный поток-2». Транзит через Украину останется и после «Северного потока-2»

В таком случае, заявление о продлении данного договора — это очередные риторические слова Евросоюза в рамках его политики противодействия «Северному потоку-2». В противном случае, Брюссель бы озвучил какое-то конкретное предложение, которое бы включало в себя и проблему капитальных вложений в украинскую газотранспортную инфраструктуру.

«Впрочем, при любом развитии события транзит через Украину останется и после 2020 года — даже в той ситуации, если будет построен газопровод «Северный поток-2». Продолжение транзита будет связано с тем, что «Северный поток-2» не перекрывает полностью те объемы российского газа, которые сегодня идут через Украину», — констатирует Пикин. Очевидно, что европейская хитрость в виде переложения всех проблем на Россию здесь не пройдет, что видно и по событиям 2014 года, когда Брюссель хотел, чтобы Москва приняла постмайданную Украину и продолжила ее финансировать.

Россия может обсудить в таком формате транзитные проблемы «Как минимум, 15-20 млрд кубов останется на Украину и после строительства «Северного потока-2», хотя здесь многое зависит от того, в какие сроки этот проект будет реализован. Также вопросы есть по заполняемости этого проекта, а также того, какие потребности будут у ближайших к Украине государств», — резюмирует Пикин. По словам Сергея Сергеевича, не надо здесь забывать и про сопредельные с Украиной страны, которые не смогут быть запитаны от других проектов без строительства соответствующей европейской инфраструктуры. Поэтому с чисто географической точки зрения определенные объемы транзита российского газа все равно продолжат проходить через территорию Украины.

Такие вопросы действительно могут быть обсуждены в рамках подобных переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом — тем более, даже сохранение минимальных объемов транзита потребует значительных инвестиций в украинскую экономику. На что-то большее Россия, наверняка, не пойдет, хотя Еврокомиссия продолжает рассчитывать на продвижение своих решений.

«Россия, скорее всего, пойдет на эти переговоры, хотя они ничем не предусмотрены — это будет являться только нашей доброй волей. Вообще это давняя идея Киева, которая заключается в том, чтобы расширить переговорный формат по транзиту газа между Россией и Украиной с помощью представителей Евросоюза», — заключает Воронов. Подобные переговоры имеют определенную перспективу Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заметил, что здесь для Евросоюза на первом плане стоит не способ транзита газа, а обеспечение функционирования украинской экономики, которая напрямую зависит от подобных доходов.

«Во что эти переговоры выльются и чем завершатся — можно будет увидеть только post factum, а пока мы в состоянии рассуждать только о тех целях, которые ставят здесь Россия, Евросоюз и Украина», — констатирует Воронов. Как замечает Константин Валентинович, от самого проведения таких переговоров Россия ничего не теряет, поэтому все здесь зависит от того, какие предложения выдвинут наши контрагенты, причем в первую очередь — Евросоюз.

«В первую очередь, это случилось по той причине, что в этом газотранспортном проекте заинтересована Германия. Это была просто эпическая схватка, когда все кому не лень давили на Россию, но здесь присутствует объективная заинтересованность с немецкой стороны, поэтому критики данного проекта ничего не смогли сделать», — резюмирует Воронов. Здесь нужно отметить, как полагает эксперт, что Брюссель пошел Москве на определенные уступки, о чем свидетельствует и то обстоятельство, что «Северный поток-2» близок к началу своей практической реализации.