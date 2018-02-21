Россия и ЕС начали большой торг по газу и Украине

Пока сложно говорить о перспективах переговоров России и Евросоюза по транзиту газа через Украину после 2020 года — считает директор Фонда энергетической политики Сергей Пикин.
Брюссель хочет пролобировать у России газовый транзит через Украину
Таким образом, Сергей Сергеевич прокомментировал информацию о том, что Еврокомиссия хочет продлить договор о транзите российского газа на территорию европейских государств после 2020 года. Таким образом, Брюссель лоббирует продолжение текущего газотранспортного маршрута через Украину, против которого активно выступают российские власти.
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«Пока сложно говорить о перспективах такого предложения со стороны Брюсселя, поэтому давайте дождемся, пока европейцы что-то нам предложат. Ведь этот проект подразумевает под собой значительные инвестиции в украинскую газотранспортную систему, и пока не видно желающих, кто будет готов это на практике сделать», — констатирует Пикин.
Очевидно, что это заявление Брюсселя проходит в рамках поддержки Евросоюзом украинских властей, поскольку строительство «Северного потока-2» при его полной загрузке лишит Украину доходов в виде 60 млрд долларов за 25 лет.
Кроме того, это снимет проблемы по модернизации украинской газотранспортной системы, которая на сегодня серьезно изношена и в ближайшие годы будет требовать колоссальных капиталовложений. О порядке цифр пока говорить сложно, но уже очевидно, что это будет дороже тех 14 млрд долларов, которые Россия хочет вложить в «Северный поток-2».
Транзит через Украину останется и после «Северного потока-2»
В таком случае, заявление о продлении данного договора — это очередные риторические слова Евросоюза в рамках его политики противодействия «Северному потоку-2». В противном случае, Брюссель бы озвучил какое-то конкретное предложение, которое бы включало в себя и проблему капитальных вложений в украинскую газотранспортную инфраструктуру.
Очевидно, что европейская хитрость в виде переложения всех проблем на Россию здесь не пройдет, что видно и по событиям 2014 года, когда Брюссель хотел, чтобы Москва приняла постмайданную Украину и продолжила ее финансировать.
«Впрочем, при любом развитии события транзит через Украину останется и после 2020 года — даже в той ситуации, если будет построен газопровод «Северный поток-2». Продолжение транзита будет связано с тем, что «Северный поток-2» не перекрывает полностью те объемы российского газа, которые сегодня идут через Украину», — констатирует Пикин.
По словам Сергея Сергеевича, не надо здесь забывать и про сопредельные с Украиной страны, которые не смогут быть запитаны от других проектов без строительства соответствующей европейской инфраструктуры. Поэтому с чисто географической точки зрения определенные объемы транзита российского газа все равно продолжат проходить через территорию Украины.
Россия может обсудить в таком формате транзитные проблемы
«Как минимум, 15-20 млрд кубов останется на Украину и после строительства «Северного потока-2», хотя здесь многое зависит от того, в какие сроки этот проект будет реализован. Также вопросы есть по заполняемости этого проекта, а также того, какие потребности будут у ближайших к Украине государств», — резюмирует Пикин.
Такие вопросы действительно могут быть обсуждены в рамках подобных переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом — тем более, даже сохранение минимальных объемов транзита потребует значительных инвестиций в украинскую экономику. На что-то большее Россия, наверняка, не пойдет, хотя Еврокомиссия продолжает рассчитывать на продвижение своих решений.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заметил, что здесь для Евросоюза на первом плане стоит не способ транзита газа, а обеспечение функционирования украинской экономики, которая напрямую зависит от подобных доходов.
«Россия, скорее всего, пойдет на эти переговоры, хотя они ничем не предусмотрены — это будет являться только нашей доброй волей. Вообще это давняя идея Киева, которая заключается в том, чтобы расширить переговорный формат по транзиту газа между Россией и Украиной с помощью представителей Евросоюза», — заключает Воронов.
Подобные переговоры имеют определенную перспективу
Как замечает Константин Валентинович, от самого проведения таких переговоров Россия ничего не теряет, поэтому все здесь зависит от того, какие предложения выдвинут наши контрагенты, причем в первую очередь — Евросоюз.
«Во что эти переговоры выльются и чем завершатся — можно будет увидеть только post factum, а пока мы в состоянии рассуждать только о тех целях, которые ставят здесь Россия, Евросоюз и Украина», — констатирует Воронов.
Здесь нужно отметить, как полагает эксперт, что Брюссель пошел Москве на определенные уступки, о чем свидетельствует и то обстоятельство, что «Северный поток-2» близок к началу своей практической реализации.
«В первую очередь, это случилось по той причине, что в этом газотранспортном проекте заинтересована Германия. Это была просто эпическая схватка, когда все кому не лень давили на Россию, но здесь присутствует объективная заинтересованность с немецкой стороны, поэтому критики данного проекта ничего не смогли сделать», — резюмирует Воронов.
Перспективы у «Северного потока-2» уже очень серьезные, что подтвердил и президент РФ Владимир Путин, который высказал уверенность в том, что этот проект будет реализован согласно плану и в установленный срок.
«Поэтому можно говорить о том, что Россия пойдет на переговоры по перспективам продолжения газа на Украину только при условии строительства «Северного потока-2». К тому же, здесь многое зависит от технологических вещей — например, экспорт российского газа в государства Евросоюза имеет перспективу к своему росту», — заключает Воронов.