Ценробанк Бразилии: рост экономики в прошлом году составил 1,04 проц

Бразилиа, 19 февраля / Синьхуа / — Согласно обнародованному сегодня Центральным банком Бразилии индексу экономической активности, в 2017 году Бразилия вышла из рецессии, а рост экономики составил 1,04 проц.

Бразильский институт географии и статистики в ноябре прошлого года опубликовал скорректированные данные, согласно которым спад бразильской экономики в 2015 и 2016 гг. составил 3,5 проц и 3,6 проц, соответственно, в 2017 году экономика страны впервые после двух лет рецессии показала тенденции роста.

По мнению экспертов, в прошлом году, правительство Бразилии приняло ряд стимулирующих мер по усилению экономической активности, дальнейшее снижение Цетробанком процентных ставок также простимулировало инвестиции и потребление. —0—