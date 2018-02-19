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Ценробанк Бразилии: рост экономики в прошлом году составил 1,04 проц
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Ценробанк Бразилии: рост экономики в прошлом году составил 1,04 проц 

ИА Синьхуа 19 февраля 2018
Бразилиа, 19 февраля /Синьхуа/ — Согласно обнародованному сегодня Центральным банком Бразилии индексу экономической активности, в 2017 году Бразилия вышла из рецессии, а рост экономики составил 1,04 проц.
Бразильский институт географии и статистики в ноябре прошлого года опубликовал скорректированные данные, согласно которым спад бразильской экономики в 2015 и 2016 гг. составил 3,5 проц и 3,6 проц, соответственно, в 2017 году экономика страны впервые после двух лет рецессии показала тенденции роста.
По мнению экспертов, в прошлом году, правительство Бразилии приняло ряд стимулирующих мер по усилению экономической активности, дальнейшее снижение Цетробанком процентных ставок также простимулировало инвестиции и потребление. —0—
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