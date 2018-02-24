Россию обвинили в нарушении нормы ЕАЭС

Запрет поставок молочки из Белоруссии нарушает нормы ЕАЭС?

По его словам, допускается ограничение поставок продукции со всей территории Белоруссии исключительно при ухудшении ситуации по особо опасным и карантинным болезням. В настоящее время таких оснований не имеется, подчеркнул Сидорский.

— Подобного рода запреты нарушают нормы Таможенного союза, потому что мы остаемся с Таможенным союзом, прежде всего. В ТС между членами торгового барьера не существует. Иногда отдельные споры могут возникать даже в Таможенном союзе ЕС , такие случаи отмечались, но очень редко. У нас же, к сожалению, между РФ и Белоруссией подобные вещи наблюдаются достаточно часто, что вызывает озабоченность в связи как раз с соблюдением правил ТС об отсутствии барьеров.

— Сможет ли Белоруссия как-то добиться отмены запрета? Вообще, какова процедура разрешения подобных споров?

— Поскольку у нас это достаточно часто происходит, то сотрудники профильных министерств в Москве и Минске работают в рабочем режиме, то есть для них это обычная работа. И вот, видимо, в таком рабочем порядке они, я надеюсь, развязку найдут, и не надо будет подавать в судебную экономическую инстанцию, которая есть у нас. Но я думаю, до этого, конечно же, не дойдет.

— Какая-то ответственность за подобные нарушения предусмотрена или нет?

— Видите, в чем дело, каждая сторона здесь будет отстаивать свою правоту, поэтому нет такого верховного органа, который сразу укажет на ответственность. Просто будут решать спор. Когда этот спор решится, то все успокоятся.

— Если все-таки наш Россельхознадзор прав и Белоруссия действительно поставляет некачественную молочку, нужно ли нам как-то реагировать на выпады со стороны Минска?

— Тогда надо доказать, что это действительно некачественное. Такое, в принципе, может быть, но надо доказать. Мы сегодня не можем сказать, завтра доказательства эти будут или нет. Если наши действительно докажут, что это некачественная продукция, тогда Москва будет права, конечно. Но сегодня таких данных пока нет.

С 26 февраля Россия вводит временные ограничения на импорт некоторых видов белорусского молока и молочного сырья. Как сообщил ранее Россельхознадзор, решение связано с продолжающимся поступлением небезопасных продуктов из страны.

При этом ограничения не распространяются на упакованное молоко и молочную продукцию. На следующей неделе, как ожидается, представители Россельхознадзора и Минсельхозпрода Белоруссии проведут встречу, где обсудят вопросы поставок белорусской молочки в Россию.