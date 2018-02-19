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Запад боится отказа РФ от SWIFT
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«Они могут сделать то, чем мы угрожаем»: немецкое СМИ обвинило Россию в желании отключиться от SWIFT для «сокрушительного удара» по… 

ФБА «Экономика сегодня» 27 минут назад
Фото: Dado Ruvic / Reuters
В Германии обвинили Россию в желании отключиться от платежной системы SWIFT, чтобы навредить Западу.
Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten опубликовало статью, в которой рассказывается о неприятном для Европы сценарии. А именно, о выходе России из платежной системы SWIFT, что нанесет огромный ущерб странам Запада.
По мнению журналистов, о проработке такого плана свидетельствует недавнее заявление Аркадия Дворковича. Вице-премьер заявил, что отключение от SWIFT не станет для России трагедией, поскольку «работали и без него».
Журналисты даже успели опросить по этому поводу экспертов. По мнению немецкого банкира Роберта Халвера, возможный выход РФ из SWIFT «крайне опасен». Финансист считает, что подобный сценарий смело можно назвать «финансовым апокалипсисом». Халвер подчеркивает, что это событие повлечет такой же ущерб для банковской системы мира, как выход Великобритании из Евросоюза.
По словам банкира, России следует «усилить диалог» с США, чтобы вопрос о SWIFT вообще не поднимался. Кроме того, экономист призвал поскорее отменить вообще все действующие санкции, которые «очевидно не принесли никаких плодов».
Журналисты также заявили, что «Россия пригрозила Западу тем, чем он сам ей угрожал».
При этом Дворкович как раз ничего не говорил о возможном выходе России из SWIFT. Он только отметил, что на этот счет приняты определенные меры.
Какие именно меры — также известно. Россия планирует проводить платежи в рамках ЕАЭС через собственную платежную систему, которая является аналогом SWIFT. Подобная перспектива также не радует европейцев, но это все же не означает, что РФ примет решение об отключении от глобальной «финансовой паутины».
Впрочем, немцев может успокоить тот факт, что российские официальные лица ни разу не говорили о выходе России из SWIFT. Скорее, оценивались перспективы финансовой системы страны в случае отключения этой системы в результате санкций против Москвы. Тем более, что подобную меру рассматривали в Вашингтоне. Однако Евросоюз тогда наотрез отказался от дополнительных санкций против Москвы.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
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