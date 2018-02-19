Украина лишила Россию двигателей для Ан-148 

Замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров заявил, что в Россию не поставляют украинские двигатели Д-436 для гражданских самолетов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Бочарова, «к сожалению, власти Украины запретили» эти поставки.
Двигатели Д-436 выпускает украинское предприятие АО «Мотор Сич». Их устанавливают на лайнеры Ан-148 и на самолеты-амфибии Бе-200.
Летом 2014 года украинский президент Петр Порошенко ввел запрет на сотрудничество с Россией в сфере оборонно-промышленного комплекса. Самолеты Ан-148, среди прочего, эксплуатируются Минобороны РФ, специальным летным отрядом «Россия» и МЧС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 12 февраля по инициативе Киева состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Порошенко. По словам Пескова, украинский лидер выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 под Москвой и «выказал желание помочь с расследованием по линии украинского авиапроизводителя».