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Украина лишила Россию двигателей для Ан-148
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Украина лишила Россию двигателей для Ан-148 

Рамблер 2 часа назад
Замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров заявил, что в Россию не поставляют украинские двигатели Д-436 для гражданских самолетов. Об этом сообщает ТАСС.
>> Командир Ан-148 сел на роковой рейс по ошибке
По словам Бочарова, «к сожалению, власти Украины запретили» эти поставки.
Двигатели Д-436 выпускает украинское предприятие АО «Мотор Сич». Их устанавливают на лайнеры Ан-148 и на самолеты-амфибии Бе-200.
Летом 2014 года украинский президент Петр Порошенко ввел запрет на сотрудничество с Россией в сфере оборонно-промышленного комплекса. Самолеты Ан-148, среди прочего, эксплуатируются Минобороны РФ, специальным летным отрядом «Россия» и МЧС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 12 февраля по инициативе Киева состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Порошенко. По словам Пескова, украинский лидер выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 под Москвой и «выказал желание помочь с расследованием по линии украинского авиапроизводителя».
 Ещё 20 источников 
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