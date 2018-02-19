Титов призвал сделать бизнес в РФ более доходным

Титов призвал сделать бизнес в России более доходным

"Я считаю, что кроме того, что нужно проводить структурные реформы (…) Ещё очень важно сделать бизнес доходным, дать ему возможность зарабатывать. Если нет прибыли, то не о чем даже говорить не будем — инвестиции не придут. Поэтому сегодня очень важно создать для него экономические условия, чтобы налоги, тарифы, процентные ставки по кредитам давали ему возможность конкурировать с импортом и на экспорте с другими странами", — сказал Титов в ходе встречи в понедельник. Кандидат в президенты РФ Борис Титов в ходе встречи с доверенными лицами в понедельник выразил мнение, что бизнес в России необходимо сделать более доходным, в частности он предлагает резкое снижение процентной ставки по кредитам.

По его мнению, сегодня на первый план выходит экономическая политика государства.

"Если много говорят об институциональных реформах, о безопасности бизнеса, то об экономических условиях ведения сегодня работы в России. Нужно резкое снижение процентной ставки по кредитам, а это значит новая денежно-кредитная политика в стране и вот это, наверное, самое главное", — сказал Титов.

При этом он добавил, что экономика России может сегодня расти быстрыми темпами, не взирая на нефть. "Мы можем расти очень быстро, без всякой нефти. Провели в Стратегии Роста большой анализ — анализ Российской экономики", — заключил Титов.