Америка готовит повторный удар по России

Новые санкции: Америка готовит повторный удар

США готовят новый удар против России. В Америке думают об увеличении количества фигурантов «Кремлевского доклада». Публикация предыдущего списка уже ударила по репутации и бизнесу российских предпринимателей.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении россиян. По его словам, США уже «предприняли шаги в соответствии с CAATSA (закон „О противодействии противникам Америки посредством санкций“ — »Газета.Ru» ), которые предотвратили значительные оборонные сделки России».

«Мы рассматриваем дополнительных лиц для возможного введения санкций», — уточнил господин Тиллерсон, отвечая на вопрос «почему не вводятся санкции, которых хочет подавляющее большинство членов Конгресса.

Из-за обострения ситуации вокруг Украины США уже несколько раз вводили санкции в отношении России и российских граждан, комментируют эксперты. „С 2014 года было примерно 45 сообщений о том, что будут введены санкции или усилены те меры, которые уже есть. Тем не менее, самыми тяжелыми оказались первые шаги, которые были предприняты: ограничение кредитования российских банков в развитых странах, ограничение импорта Россией некоторых технологий“, — комментирует управляющий партнер HEADS Consulting Александр Базыкин

В частности, в прошлом году был обнародован санкционный список с 33 оборонными предприятиями и шестью „разведывательными“ организациями, в отношении которых предусмотрены ограничения на выдачу кредитов и ужесточается визовая политика.

В январе этого года Минфин США также опубликовал „Кремлевский список“. В нем оказались почти все руководство России, а также крупные предприниматели и общественные деятели — всего 210 человек.

Критерием отбора для официальных лиц стала близость к высшим эшелонам российской власти, для бизнесменов же — величина дохода не менее $1 млрд

Когда начнут действовать санкции против упомянутых в списке лиц, непонятно. Но как комментировал „Газете.Ru“ Николай Злобин , глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне, предприниматели весьма уязвимы для санкций: у крупного российского бизнеса обширные партнерские отношения с Западом и ему есть что терять.

Как сообщало агентство Bloomberg, российские бизнесмены уже начинали замечать, что их деятельности уделяют более пристальное внимание после публикации в США „кремлевского доклада“. Так, один неназванный бизнесмен из списка отметил, что сделка, которая должна закрыться в течение нескольких месяцев, может сорваться. Другой бизнесмен посетовал, что доклад „ударил по его репутации“. Источники агентства также указывали, что после публикации доклада банки начали более тщательно следить за транзакциями бизнесменов из списка.

Юристы также замечают ограничения в отношении российских бизнесменов.

Иностранные компании начали включать в договоры с российской стороной так называемую „санкционную оговорку“, по которой, если вдруг неожиданно открывается, что контрагент находился под санкциями, то другая сторона имеет право расторгнуть контракт, — говорит Александр Базыкин.

В феврале американская дочерняя структура ТМК Дмитрия Пумпянского отложила IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Официальной причиной была названа непростая ситуация на американском фондовом рынке. Однако эксперты полагают, что конъюнктура на рынке — далеко не единственная предпосылка такого решения, напоминая, что сам Пумпянский стал фигурантом „Кремлевского списка“ Минфина США, негативное влияние которого уже ощущает на себе российская элита.

При этом вводить санкции на вложения иностранных инвесторов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в США, по-видимому, передумали.

Российский долг пользуется большим спросом у иностранцев, поскольку процентная ставка по отечественным бумагам выше, чем по облигациям западных стран. Номинальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ), принадлежащих нерезидентам на 1 декабря 2017 прошлого года, по данным ЦБ, составил 2,183 трлн рублей — это 32,1% от общего ОФЗ. Как указывали эксперты, массовый выход иностранцев из ОФЗ в доллары мог спровоцировать сильное ослабление рубля. В части, по словам главного экономиста Альфа-банка, в случае полного запрета на вложения в российские ОФЗ, эта мера могла привести к росту курса доллара на 5 рублей.

Однако в начале февраля стало известно о том, что Минфин США считает введение таких ограничений опасными для собственной экономики. Как пояснил „Газете.Ru“ замминистра финансов Сергей Сторчак , выводы в аналитическом документе США были сделаны однозначные: российский долговой рынок встроен в глобальный рынок, поэтому ограничения на операции, на долговом рынке Российской Федерации, будет иметь отрицательные последствия для глобального рынка.

»Собственно говоря, США пришли к классическому выводу: не надо работать против собственных интересов. Это объективная оценка рисков. Мир стал глобальным, все рынки зависят друг от друга, поэтому нет смысла делать что-то во вред себе», — сказал Сергей Сторчак.

Новые санкции вряд ли окажут серьезное влияние на Россию, поскольку практически все лица, которые могут подпасть под новые санкции, готовятся к введению подобных ограничений, комментируют эксперты. «Многие бизнесмены снизили потенциальные санкционные риски путем реструктурирования своего бизнеса и перевода капиталов в безопасные юрисдикции», — говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич

Как прокомментировал ситуацию «Газете.Ru» председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков , в самом начале говорилось о тысяче возможных фигурантов «Кремлевского доклада», а не о 210, поэтому возможное увеличений фигурантов списка, будет не удивительным. «В США выбирают путь жестокого давления и подавления», — отметил он.

При этом, по его словам, возможные фигуранты списка просчитали эти риски.

«Думаю, что такие действия могут иметь обратный эффект, чем надеются в США, — наоборот, бизнесмены сплотятся вокруг российской власти», — предполагает депутат, добавляя, что это может даже способствовать увеличению темпов возврата капитала в Россию. «Я философски отношусь к этим действиям США, будет и будет, будем работать», — отметил он.