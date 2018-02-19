РФ подняли из «мусора» и оставили без надежды

Россию подняли из «мусора» и оставили без надежды

Новую рабочую неделю российские рынки открыли на позитиве. Одной из причин оптимизма стало решение S&P повысить суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня, которое еще неделю назад предсказывали опрошенные «Ридусом» эксперты. Но комментарий, которым агентство сопроводило свои действия, вливает изрядную ложку дегтя в эту бочку меда.

В ожидании застоя

С одной стороны, агентство признает, что консервативная бюджетная политика, которой придерживается российское правительство , повышает его платежеспособность. Несмотря на относительно высокие цены на нефть, власти продолжают отправлять в резервы все дополнительные доходы и не спешат наращивать социальные расходы, даже несмотря на предвыборный год. Именно это стало причиной пересмотра рейтинга.

«Несмотря на то, что вопросы демонополизации и приватизации регулярно обсуждались в прошлом, фактически принимаемые меры носят противоположный характер, и мы не ожидаем каких-либо значительных изменений в том, что касается ослабления роли государства в экономике, или позитивных подвижек в бизнес-среде, включая улучшения судебной системы и правоприменения», цитирует Finanz.ru релиз агентства. Но с другой стороны, S&P полагает, что руководство страны и впредь не захочет менять свою политику, хотя более высокий рейтинг позволяет провести реформы, необходимые для ускорения экономического роста. А доверие общества по-прежнему будет использоваться для того, чтобы и дальше копить бюджетные резервы «на случай возможных стрессовых ситуаций».

По мнению специалистов S&P это означает, что перспективы российской экономики остаются «ограниченными», а темпы ее роста в ближайшие годы так и будут вдвое ниже среднемировых из-за санкций, ограничения доступа к современным технологиям, неблагоприятного бизнес-климата и дальнейшего расширения доли государства.

Умеренный пессимизм

Агентство ожидает прибавки российского ВВП в текущем году на уровне 1,8% (мировая экономика, по оценкам МВФ , увеличится на 3,4%), а в следующие три года темпы роста замедлятся до 1,7%. В результате по уровню жизни, если измерять его в ВВП на душу населения, Россия даже к 2021 году останется на 25% ниже, чем до кризиса — 11,9 тысячи долларов против 16 тысяч в 2013 году. Это вдвое ниже среднего показателя 30 стран со схожим уровнем развития, напоминает агентство.

S&P поставило российской экономике «удручающий диагноз», считает директор департамента аналитики «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов . И ожидать дальнейшего повышения рейтинга не приходится без существенных преобразований в стране. Для этого, как отмечает S&P, нужно, чтобы «тенденция восстановления экономики усилилась, а многолетние темпы роста ВВП на душу населения достигли бы уровня, сопоставимого с показателями стран аналогичного уровня экономического развития».

Иными словами, чтобы макроэкономика стала поводом для повышения прогноза, требуется закрепиться на траектории роста 3−3,5%, поясняет Тремасов: сейчас же S&P оценивает рост российской экономики вдвое ниже, чем в среднем у конкурентов.

Поддерживает коллегу и ведущий аналитик AMarkets Артем Деев . «Прогнозы слабые, а рейтинг поднят в целом только благодаря росту нефти и параллельному вводу жёсткого бюджетного правила. Так что суверенная кредитоспособность на очень высоком уровне с учётом очень небольшой долговой нагрузки (около 12% от ВВП). В целом же прогноз, как всегда, умеренно пессимистичный», — сказал он «Ридусу».

Не прогноз, а оценка

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин , в свою очередь, напоминает, что рейтинговые агентства обычно дают не прогнозы, а оценку текущей ситуации — и ее можно считать корректной. Но, по сути, это лишь экстраполяция текущей ситуации на длинный горизонт. Агентство просто констатирует: если не будет никаких изменений, и сохранятся те тенденции, которые сейчас наблюдаются в экономике, наверное, будет медленный рост темпами меньше среднемировых.

«Это тоже будет сигнал, что с точки зрения кредитных метрик ничего плохого не происходит. Опять же многое будет зависеть от того, какая будет политическая ситуация, какие будут приниматься решения по бюджету и т. д. Если через год ситуация поменяется, точно также поменяется и взгляд, и прогноз, и, возможно, сам рейтинг», — говорит аналитик. По словам эксперта, быстрые темпы роста экономики не является необходимым условием для повышения кредитного рейтинга. И он вполне может быть снова пересмотрен, например, в случае какого-то негативного внешнего шока, который будет успешно пройден, или в том случае, если в ближайший год продолжится явная тенденция к накоплению резервов при слабом увеличении долговой нагрузки.

Он отмечает, что с точки зрения кредитоспособности российская экономика сейчас выглядит очень и очень хорошо. И российское правительство с точки зрения поддержания кредитного качества действует точно так, как должно действовать: придерживается консервативного бюджета, сбалансированной политики и не впадает в популизм.

Это правильное решение в условиях, когда экономика слаба, считает эксперт, поскольку необходимо максимально снизить уровень риска, в том числе, кредитного, чтобы в случае внешних шоков, в первую очередь, падения цен на нефть, были достаточно эффективные внутренние защитные механизмы.

Шансы есть, но придется запастись терпением

«Единственный вариант — рост производительности труда, внутренние изменения, внедрение новых технологий, развитие собственного внутреннего бизнеса, внутреннего производства. Но это все медленные процессы. Рассчитывать на то, что они приведут к быстрому росту, не приходится», — предупреждает Брагин. Что же касается экономики, у России есть серьезная проблема с отсутствием незадействованных ресурсов (трудовых, территориальных и т. д.), вовлечение которых могло бы подтолкнуть ее к росту. Безработица в стране низкая, а впереди тяжелая демографическая ситуация, при которой трудоспособное население будет, скорее всего, сокращаться.

«Шансы на улучшение экономики есть, — добавляет Деев, — но тут требуется сочетание благоприятной конъюнктуры на рынке сырья (нефть, металлы), а значит и сохранения спроса в развитых экономиках, и изменения внутреннего регулирования, в том числе налогового, стимулирующего глубокую переработку, вовлечение среднего бизнеса в сервисы для государства и госкорпораций, создание скоростной и дешёвой транспортной и логистической инфраструктуры».