Деньги в виски. Вложения в жидкое золото окупятся сторицей?

В Швеции создали инвестфонд, который планирует вкладывать средства в виски. Его создатели обещают стабильный доход около 10% в год. Что это — эксцентричное или серьезное предложение? Каковы шансы фонда на успех и могут ли в нем участвовать россияне?

Как сообщает газета The Independent, особенностью The Single Malt Fund (Фонда односолодового виски) станет то, что, по сравнению с другими подобными начинаниями в других странах, он будет попадать под действие шведского финансового регулятора и котироваться на местном аналоге Nasdaq — бирже Nordic Growth Market.

Возможно, поэтому основатель фонда, предприниматель Кристиан Свантессон и обещает не столь уж большой доход. А ведь в этой области он может быть куда более значительным, говорит директор Школы крепких спиртных напитков, эксперт по алкогольному рынку Эркин Тузмухамедов

Эркин Тузмухамедов, эксперт по алкогольному рынку: «Существуют аукционы, на которых работают частные инвесторы очень успешно с прибылью 1000%. Например, когда вышел Craigellachie 31 лет, он стоил 400 фунтов. В 2016 году на обоих самых важных в Шотландии конкурсах он был признан лучшим виски мира. Цена сразу же подскочила до 1200. Шведы лучше всех, наверное, понимают виски. Там самое большое количество клубов, ценителей и самое большое количество коллекционеров. Есть такой коллекционер Ульф Бруксенд. У Ульфа в конце прошлого года какой-то китаец купил несколько бутылок, которые называются The Patterson Collection, почти за миллион фунтов. Если посмотреть данные аукционов Sotheby's и шотландского Bonhams, то цены за отдельно взятую бутылку приближаются уже к 200 000 фунтов. Так что это гораздо более ценная стабильная понятная валюта, чем какие-нибудь биткоины. Это реальное жидкое золото».

Несмотря на то, что тема инвестфонда кажется оригинальной, он будет действовать по тем же правилам, что и любой другой. И для российских инвесторов, которые могут захотеть в него вложиться, не должно возникнуть никаких сложностей. Декларировать надо будет лишь прибыль, если таковая возникнет, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting U. K. Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK: «Несмотря на то, что это фонд виски, или был бы фонд каких-нибудь кирпичей, вкладываться вы же будете не в то, что там чек получаешь, что вам пол-литра виски принадлежит. А вы пайщиком фонда становитесь. Вы купили столько-то паев, и фонд, когда будет распределять прибыль, вы получите какой-то доход или получите убыток. В том, что касается налогов. Если вы будете из этого фонда выходить, соответственно, дивиденды промежуточные получите, или свои паи продадите, необходимо будет в декларации налоговой это отразить, налоги заплатить. Ну и плюс надо не забывать, что, так как, видимо, не в рублях фонд формируется, если возникнет курсовая разница, надо будет с этой курсовой разницы заплатить налог».

При этом сложностей, связанных с декларированием зарубежного счета, можно избежать, если оплачивать паи этого фонда с российского счета. Кроме того, надо учесть, что если же правилами фонда предусмотрено взимание каких-либо налогов у источника, то надо будет своевременно получить об этом справку и предоставить ее в российскую налоговую.