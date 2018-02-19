Германия раскритиковала планы США увеличить пошлины на импорт стали

"Мы не разделяем оценку касательно того, что европейский или даже немецкий импорт стали может угрожать национальной безопасности США", — заявила Циприс в интервью изданию. "Поэтому оснований для возможного одностороннего ограничения на импорт стали нет", — добавила она. Действующий министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс раскритиковала планы минторга США по увеличению пошлин на импорт стали, пишет газета Welt am Sonntag.

Ранее министерство торговли США предложило ввести пошлину на импорт стали из России и 11 других стран в размере 53%. В число стран с такой пошлиной предлагается включить, наряду с РФ, Бразилию, КНР, Коста-Рику, Египет, Индию, Малайзию, Южную Корею, ЮАР, Таиланд, Турцию и Вьетнам. Для всего остального импорта стали предлагается импортная пошлина в 24%. Доклад минторга передан рассмотрение президента США Дональда Трампа

В докладе указывается, что США являются крупнейшим импортером стали в мире, причем занятость в этом секторе в стране упала за последние два десятилетия на 35%. В США уже действуют 169 антидемпинговых правил по стали, в том числе 29 против КНР — крупнейшего в мире производителя и экспортера стали. Восстановление производства на территории США являлось одним из главных обещаний Трампа в предвыборную кампанию.