В мире появится новый атомный гигант

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Саудовская Аравия решила стать атомным гигантом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что власти королевства планируют освоить технологию мирного атома и построить в королевстве атомные электростанции. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу CNBC.
По словам аль-Джубейра, власти королевства в настоящий момент ведут переговоры с властями 10 государств. Он также отметил, что призывает власти США согласиться на предоставление саудовцам тех же прав, которыми обладают другие страны в отношении производства ядерного топлива.
Саудовская Аравия в ближайшие 20-25 лет планирует создать 16 ядерных реакторов и вложить на эти цели в общей сложности 80 миллиардов долларов. Министр признался, что Эр-Рияд рассчитывал на поддержку властей США в этом вопросе, однако для старта сотрудничества по мирному атому странам необходимо заключить особое соглашение, которое разделяет ядерные объекты на гражданские и военные — без этого соглашения американские компании не могут начать работу на территории страны.
«Мы намерены создать систему АЭС, чтобы сохранить наш нефтяной потенциал. В настоящий момент мы ведем переговоры примерно с 10 странами по всему миру, однако с партнером мы пока не определились», — заявил министр.
Власти Саудовской Аравии ранее заявляли, что стремятся создать собственную ядерную индустрию — власти королевства планируют создать систему АЭС, которые бы обеспечивались топливом, созданным из собственных залежей урана.
В октябре 2017 года саудовские власти контактировали с российской стороной о создании первой АЭС на территории королевства. Однако никаких конкретных сроков и планов реализации объявлено не было, стороны подписали только программу сотрудничества, суть которой не раскрывалась.
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