Долги россиян доросли до пяти триллионов рублей

Долги россиян в 2017 году почти достигли пяти триллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные итогового доклада Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Он опубликован на сайте ведомства.

По сравнению с 2016-м сумма долга россиян выросла незначительно — 4,76 триллиона против 4,87 триллиона рублей. При этом за последние пять лет этот показатель стабильно рос: в 2013 году общая сумма к взысканию составляла 2,1 триллиона, в 2014 — три триллиона, в 2015 — 3,8 триллиона.

В 2017-м году приставам удалось взыскать 663 миллиарда рублей, что почти на 73 миллиарда больше, чем годом ранее. Из этой суммы большую часть — около 449 миллиардов — были долги перед гражданами и юридическими лицами. Также в 2017-м ФССП завела на шесть миллионов больше испольнительных производств, чем годом ранее.

Также в прошлом году году был ограничен выезд за границу 4,5 миллионам должников. Из них свои обязательства закрыли почти 1,4 миллиона человек, выплатив 67,1 миллиарда рублей.

15 февраля аналитики бюро кредитных историй «Эквифас» сообщили, что число россиян, которым грозит банкротство, за год выросло на 24 тысячи человек (5,8 процента), до 435 тысяч человек. Рост числа заемщиков, оказавшихся под угрозой, зафиксирован в 51 российском регионе, снижение — только в девяти регионах.