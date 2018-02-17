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Польша не против от конкурентного по цене газа «Газпрома»
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Польша не откажется от конкурентного по цене газа «Газпрома» 

ТАСС 17 февраля 2018
Фото: Reuters
Польша не настроена на категорический отказ от поставок газового сырья "Газпрома", все зависит от предложенных российским концерном конкурентных условий. Такую позицию своей страны озвучил в субботу находящийся здесь с визитом президент Польши Анджей Дуда.
"Я не утверждаю, что Польша не будет брать природный газ "Газпрома", но мы хотим, чтобы Россия конкурировала в этой сфере в отношении цены и качества, чтобы действовала диверсификация", — сказал он, оценивая перспективы газопровода "Северный поток — 2".
Президент Литвы Даля Грибаускайте в этой связи отметила, что у Вильнюса и Варшавы нет инструментов для блокирования проекта "Северный поток — 2", но Европе необходимо диверсифицировать поставки газа.
"Это геополитический проект без экономического обоснования, который сделает Европу на 80% зависимой от поставок газа из одного источника, поэтому необходимо изменения в европейской директиве в плане диверсификации поставок", — заявила Грибаускайте.
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