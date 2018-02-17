Ещё
РФ поднимет загубленную Украиной инфраструктуру Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дороги, энергия, вода: федеральные вложения в Крым поднимут загубленную Украиной инфраструктуру с нуля 

ФБА «Экономика сегодня» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Федеральные вложения в Крым идут сегодня в объекты инфраструктуры, именно в этом регион сильно отстал в прошлые годы. При этом у Крыма есть все возможности для развития и не только внутренний потенциал, но и перспективы выхода на внешние рынки. Такое мнение озвучил начальник пиар-управления и выставочно-презентационной деятельности Корпорации развития Республики Крым Леонид Дегтярев.
В 2018 году Крым и Севастополь получили почти 85 миллиардов рублей из федерального бюджета — для финансирования работ на 367 объектах Федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова.
"Средства на реализацию программы до субъектов должны быть доведены до 15 февраля и по факту они уже все доведены. Это большой объем средств, суммарно (Крым и Севастополь) — это 84,5 миллиарда рублей", — приводят РИА Новости слова заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.
Более 11 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на объекты программы в Севастополе, 73,2 миллиарда рублей — для реализации проектов в Крыму.
"Объем и масштаб для любого субъекта значительный. Если не считать Москву, то аналогии на сегодня по объемам капитального строительства нет… В целом 658 объектов, которые есть в программе, то сейчас в работе на данный момент 367 объектов", — сказал Назаров.
Самые крупные проекты ФЦП в Крыму и Севастополе в этом году — трасса "Таврида", автоподходы к мосту, строительство больниц в Симферополе и Севастополе, проектирование и строительство водозаборов для снабжения восточного Крыма.

Поднять инфраструктуру

Есть стратегия Крыма и Севастополя до 2030 года, и там четко прописано, какие крупные проекты должны быть и когда должны быть построены, говорит Леонид Дегтярев.
"Федеральные целевые программы направляются на эти инфраструктурные объекты. Крым и Севастополь сильно отстал по инфраструктуре. Не хватает энергомощностей, в совершенно убитом состоянии находятся дорожные сети, проблемная ситуация с водоснабжением и водоотведением в курортных городах. Вот, например, один из объектов целевой программы — система канализационных очистных сооружений в Коктебеле", — говорит эксперт.
Проекты реализуются — в этом году должна быть запущена автомагистраль, которая качественно изменит и логистику, и туристический поток. Далее — трасса "Таврида", пронизывающая полуостров, которая также улучшит и логистику, и туристический трафик.

Внешний потенциал

"Мы уже говорим о создании индустриальных кластеров "Феодосия" и "Бахчисарай". У нас уже есть для них резиденты, люди, готовые локализовывать производство. Попутно мы создаем им возможности подключения к энергоресурсам. Так что все идет своим чередом. Перспективы развития региона я оцениваю очень высоко. С нулевого уровня, с хорошим природным, рекреационным ресурсом с населением в два миллиона человек — здесь неизбежно будет развиваться, например, рынок стройматериалов, начнется стройка. Сегодня на весь Крым один цементный завод. Нужно сначала создать производство современных материалов, прежде чем запустить строительный рынок", — говорит Леонид Дегтярев.
При этом у Крыма есть не только внутренний потенциал, но и перспектива выхода местных производителей на российский и международный рынки, например, с сельхозпродукцией: "В прошлом году только зерновых пожали 1,2 миллиона тонн. Это довольно хорошая цифра, даже если сравнивать в относительных величинах с тем же Краснодарским краем".
Задача на ближайшие годы — поднять инфраструктуру, отметил эксперт.
"До 2020 года в стратегии обозначен период преодоления инфраструктурных ограничений. Это не значит, что в эти годы ничего не будет делаться, но основная масса бюджетных инвестиций в Крым — инвестиции именно в инфраструктуру".
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Минторг США предложил ввести пошлину 53% на импорт стали из РФ Меркель ставит на "Северный поток-2" для сохранения Германией статуса газового хаба Европы Экономика Украины стала седьмой в мире по «рейтингу несчастья»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бузова бьется в истерике»: Соловьев предупредил ведущую39
В «Доме-2» разразился громкий скандал61
ОАЭ потребовали денег за возвращение тела россиянки23
«На костях пиаритесь»: скандал на съезде КПРФ245
«Мужеский ум — либо есть, либо нет». Захарова высмеяла Порошенко120
Видео
00:57
«Бузова бьется в истерике»: Соловьев предупредил ведущую
Шоу-бизнес
03:32
Бузова «превзошла» себя
Шоу-бизнес
01:45
«Пиндосы»: Чичерина нашла виновных в ссоре c украинцами
Шоу-бизнес
00:24
СК назвал новую причину трагедии в детском саду
Происшествия
01:01
Работу «летающего радара» показали изнутри
Армия Оружие
01:41
Хохочущая 93-летняя бабушка взорвала Сеть
Интернет Общество
00:52
Российских тюленей готовят для борьбы с диверсантами
Войска Армия
03:26
«На костях пиаритесь»: скандал на съезде КПРФ
Политика
01:04
«Мужеский ум — либо есть, либо нет». Захарова высмеяла Порошенко
Политика
02:50
«Стыдно это все слушать»: в РФ ответили на слова Порошенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение