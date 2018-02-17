РФ поднимет загубленную Украиной инфраструктуру Крыма

Дороги, энергия, вода: федеральные вложения в Крым поднимут загубленную Украиной инфраструктуру с нуля

Федеральные вложения в Крым идут сегодня в объекты инфраструктуры, именно в этом регион сильно отстал в прошлые годы. При этом у Крыма есть все возможности для развития и не только внутренний потенциал, но и перспективы выхода на внешние рынки. Такое мнение озвучил начальник пиар-управления и выставочно-презентационной деятельности Корпорации развития Республики Крым Леонид Дегтярев.

"Средства на реализацию программы до субъектов должны быть доведены до 15 февраля и по факту они уже все доведены. Это большой объем средств, суммарно (Крым и Севастополь) — это 84,5 миллиарда рублей", — приводят РИА Новости слова заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова. В 2018 году Крым и Севастополь получили почти 85 миллиардов рублей из федерального бюджета — для финансирования работ на 367 объектах Федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова.

"Объем и масштаб для любого субъекта значительный. Если не считать Москву, то аналогии на сегодня по объемам капитального строительства нет… В целом 658 объектов, которые есть в программе, то сейчас в работе на данный момент 367 объектов", — сказал Назаров. Более 11 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на объекты программы в Севастополе, 73,2 миллиарда рублей — для реализации проектов в Крыму.

Самые крупные проекты ФЦП в Крыму и Севастополе в этом году — трасса "Таврида", автоподходы к мосту, строительство больниц в Симферополе и Севастополе, проектирование и строительство водозаборов для снабжения восточного Крыма. Поднять инфраструктуру

"Федеральные целевые программы направляются на эти инфраструктурные объекты. Крым и Севастополь сильно отстал по инфраструктуре. Не хватает энергомощностей, в совершенно убитом состоянии находятся дорожные сети, проблемная ситуация с водоснабжением и водоотведением в курортных городах. Вот, например, один из объектов целевой программы — система канализационных очистных сооружений в Коктебеле", — говорит эксперт. Есть стратегия Крыма и Севастополя до 2030 года, и там четко прописано, какие крупные проекты должны быть и когда должны быть построены, говорит Леонид Дегтярев.

Проекты реализуются — в этом году должна быть запущена автомагистраль, которая качественно изменит и логистику, и туристический поток. Далее — трасса "Таврида", пронизывающая полуостров, которая также улучшит и логистику, и туристический трафик. Внешний потенциал

"Мы уже говорим о создании индустриальных кластеров "Феодосия" и "Бахчисарай". У нас уже есть для них резиденты, люди, готовые локализовывать производство. Попутно мы создаем им возможности подключения к энергоресурсам. Так что все идет своим чередом. Перспективы развития региона я оцениваю очень высоко. С нулевого уровня, с хорошим природным, рекреационным ресурсом с населением в два миллиона человек — здесь неизбежно будет развиваться, например, рынок стройматериалов, начнется стройка. Сегодня на весь Крым один цементный завод. Нужно сначала создать производство современных материалов, прежде чем запустить строительный рынок", — говорит Леонид Дегтярев.

При этом у Крыма есть не только внутренний потенциал, но и перспектива выхода местных производителей на российский и международный рынки, например, с сельхозпродукцией: "В прошлом году только зерновых пожали 1,2 миллиона тонн. Это довольно хорошая цифра, даже если сравнивать в относительных величинах с тем же Краснодарским краем".