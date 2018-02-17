Ещё
Лавров пояснил, кому нужен «Турецкий поток»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров пояснил, кому нужен «Турецкий поток» 

РИА Новости 17 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Проект "Турецкого потока" нужен, чтобы повысить возможности для балканских стран получать российский газ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы вместе с турками стремимся повысить возможности для балканских стран получать российский газ. У нас уже активно реализуется проект "Турецкий поток". Мы это делаем открыто", — заявил Лавров в интервью сербскому информагентству "БЕТА".
Он также выразил готовность "принимать любые решения (по "Турецкому потоку", — ред.) с учетом тех интересов, которые есть у балканских стран, у Европейского союза".
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.
РИА Новости: последние новости
В Приамурье впервые расплатились фальшивой двухтысячной купюрой Титов заявил о необходимости реформировать систему ЕГЭ Помериться трубами. Почему польский конкурент "Северного потока" обречен
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Порошенко попал на видео234
Аршавин сделал заявление после допроса жены31
Украина лишила Россию двигателей для Ан-148366
Обзор зарубежных СМИ: «Высшая мера для России»35
В семье Серебренникова случилось горе14
Видео
00:33
Россияне не поддержали Собчак
Политика Выборы 2018
04:04
Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы США
Политика США
05:28
Столтенберг нашел ответ на вмешательство РФ
Политика
00:34
РФ просит защитить права лётчика Ярошенко
Политика
01:24
Порошенко уличили в краже музыки
В мире Украина
00:51
В нападении на прихожан в Кизляре заподозрили теракт
Криминал Происшествия
01:12
Кровавое воскресенье. Что известно о стрельбе в Кизляре
Происшествия Криминал
02:23
Лавров назвал спекуляцией заметки о россиянах в Сирии
Политика Ближний Восток
02:55
Как изуродовали Алису Фрейндлих
Шоу-бизнес
00:43
«Пусть сгниет!»: ситуация на липецкой фабрике Roshen
В мире Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение